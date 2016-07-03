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صباح الخير من رويترز

Sun Jul 3, 2016 4:10am GMT
 
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الأحد 3 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    *  قناة السومرية:سقوط العشرات من القتلى والجرحى في تفجيرين
ببغداد 
    * 30 قتيلا في ضربات جوية سورية مكثفة على بلدة بشمال شرقي
دمشق 
    * المرصد السوري: الدولة الإسلامية تصد قوات تدعمها واشنطن في
منبج 
    * لافروف وكيري يبحثان في اتصال هاتفي سبل إنهاء الصراع السوري
    * شركة توتال تقيم دعوى تحكيم ضد الجزائر بشأن تغيير ضريبة
النفط 
    * اتفاق مسؤولي النفط في ليبيا على تشكيل مؤسسة واحدة للقطاع  
 

    
       
    
    
    
        
أهم الأنباء العالمية
    * إسلاميون متشددون يقتلون 20 شخصا معظمهم أجانب في بنجلادش 
    * رئيسة وزراء بنجلادش تتعهد بمحاربة "خطر الإرهاب"  داخل
البلاد 
    * مدير المخابرات الألمانية: لا يمكن استبعاد هجمات على غرار
هجوم اسطنبول 
    * الآلاف يشاركون في مسيرة عبر لندن احتجاجا على نتيجة استفتاء
بريطانيا 
    * شهود: إصابة 15 عاملا في انفجار بمنجم فحم بالبوسنة 
    * الصين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي 
    * ساركوزي يتخلى عن زعامة حزب الجمهوريين استعدادا للرئاسة
الفرنسية 
    * وفاة رئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل روكار  

    
    
    
    
السعودية 
    * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.15% إلى 6942.52 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.82% إلى 4497.64 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.21% إلى 3311.10 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.19% إلى 5364.57 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +19.38     +0.11%        17949.37 نقطة
ستاندرد أند بورز    +4.09        +0.19%        2102.95
ناسداك            +19.90     +0.41%      4862.57
يوروفرست 300        +10.18        +0.78%      1313.45
نيكي            +127.18     +0.82%    
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +0.66        +1.37%       48.99 دولار/برميل
برنت               +0.64        +1.29%       50.35

العملات والذهب ‭(مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1137-1.1143‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.51-102.54   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1341.91-1342.68 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير- أحمد صبحي خليفة)
 