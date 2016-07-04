ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.546 مليار دولار نهاية يونيو
القاهرة 4 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 17.521 مليار دولار في نهاية مايو أيار.
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 25 مليون دولار في مايو أيار.
وسدد المركزي المصري الجمعة الماضية مليار دولار إلى قطر قيمة سندات. وسدد يوم السبت نحو 720 مليون دولار قسط ديون نادي باريس.
وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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