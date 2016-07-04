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صباح الخير من رويترز

Mon Jul 4, 2016 4:16am GMT
 
[-] نص [+] 

الإثنين 4 يوليو تموز

     أهم الأنباء الإقليمية
    * التلفزيون الرسمي السعودي:مقتل مهاجم وإصابة شرطيين في تفجير
خارج القنصلية الأمريكية في جدة 
    * وسائل الإعلام الرسمية الكويتية: الكويت تحبط ثلاث هجمات
لتنظيم الدولة الإسلامية 
    *  مقتل 120 في تفجيرين ببغداد وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن
مسؤوليته
    * البيت الأبيض: هجمات بغداد تزيد عزم واشنطن على دعم العراق 
    * رئيس الوزراء العراقي يطالب أجهزة الأمن بسحب أجهزة زائفة
لكشف المتفجرات 
    * فصائل شيعية عراقية تثير الاضطرابات في مدينة الفلوجة السنية
    * جبهة النصرة تأسر قائد جيش التحرير وعشرات من رجاله في شمال
سوريا.
    * مدنيون يفرون من مقاتلي الدولة الإسلامية في الفلوجة.
    * الإمارات تنصح مواطنيها بعدم ارتداء الزي الرسمي في الخارج
بعد احتجاز رجل في أمريكا
    * سفينة بحث تنتشل الرفات البشرية من موقع سقوط الطائرة
المصرية
    * تقارير إخبارية:إسرائيل توافق على بناء منازل جديدة
لمستوطنين 
    * مسؤول بالأمم المتحدة: حل الدولتين للصراع الفلسطيني
الإسرائيلي يتلاشى 
    * اتفاق السعودية وأوبك على أن "الأسواق البترولية تتجه
للتوازن والأسعار بدأت بالاستقرار" 



       أهم الأنباء العالمية
    * وزير داخلية بنجلادش: منفذو هجوم داكا لم تكن لهم أي مطالب 
    * تقرير: صادرت السلاح الألمانية تضاعفت تقريبا عام 2015.
    * وزيرة: بريطانيا تحتاج لموقف تفاوضي واضح قبل تفعيل المادة
50.
    * مقتل 8 على الأقل في تحطم طائرة روسية لمكافحة الحرائق في
سيبريا
    * سيول وانهيارات أرضية في شمال الهند ومخاوف من مقتل 40 شخصا
على الأقل.
    * أمريكا تقول قتلت نحو 116 مدنيا في هجمات خارج مناطق الحرب.
السعودية 
    * النمو السعودي عند أدنى مستوى في 3 سنوات وقد يقترب من الصفر
هذا العام.
    * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 6981.7 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.15% إلى 4549.42 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.78% إلى 3336.88 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 5369.03 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +19.38     +0.11%        17949.37 نقطة
ستاندرد أند بورز    +4.09        +0.19%        2102.95
ناسداك            +19.90     +0.41%      4862.57
يوروفرست 300        +10.18        +0.78%      1313.45

 نيكي        (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين )    
                   +95.99         +0.61%            
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النفط (الساعة 0410  جمت اليوم الاثنين )
الخام الأمريكي     +0.01        +0.02%       49.00 دولار/برميل
برنت               +0.04        +0.08%       50.39

العملات والذهب ‭(الساعة 0410  جمت اليوم الاثنين )
اليورو/الدولار       
1.1136-1.1140‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.71-102.76   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   1.3284دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1346.61-1347.38 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 