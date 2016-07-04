الإثنين 4 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * التلفزيون الرسمي السعودي:مقتل مهاجم وإصابة شرطيين في تفجير خارج القنصلية الأمريكية في جدة * وسائل الإعلام الرسمية الكويتية: الكويت تحبط ثلاث هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية * مقتل 120 في تفجيرين ببغداد وتنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته * البيت الأبيض: هجمات بغداد تزيد عزم واشنطن على دعم العراق * رئيس الوزراء العراقي يطالب أجهزة الأمن بسحب أجهزة زائفة لكشف المتفجرات * فصائل شيعية عراقية تثير الاضطرابات في مدينة الفلوجة السنية * جبهة النصرة تأسر قائد جيش التحرير وعشرات من رجاله في شمال سوريا. * مدنيون يفرون من مقاتلي الدولة الإسلامية في الفلوجة. * الإمارات تنصح مواطنيها بعدم ارتداء الزي الرسمي في الخارج بعد احتجاز رجل في أمريكا * سفينة بحث تنتشل الرفات البشرية من موقع سقوط الطائرة المصرية * تقارير إخبارية:إسرائيل توافق على بناء منازل جديدة لمستوطنين * مسؤول بالأمم المتحدة: حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتلاشى * اتفاق السعودية وأوبك على أن "الأسواق البترولية تتجه للتوازن والأسعار بدأت بالاستقرار" أهم الأنباء العالمية * وزير داخلية بنجلادش: منفذو هجوم داكا لم تكن لهم أي مطالب * تقرير: صادرت السلاح الألمانية تضاعفت تقريبا عام 2015. * وزيرة: بريطانيا تحتاج لموقف تفاوضي واضح قبل تفعيل المادة 50. * مقتل 8 على الأقل في تحطم طائرة روسية لمكافحة الحرائق في سيبريا * سيول وانهيارات أرضية في شمال الهند ومخاوف من مقتل 40 شخصا على الأقل. * أمريكا تقول قتلت نحو 116 مدنيا في هجمات خارج مناطق الحرب. السعودية * النمو السعودي عند أدنى مستوى في 3 سنوات وقد يقترب من الصفر هذا العام. * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 6981.7 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.15% إلى 4549.42 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.78% إلى 3336.88 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 5369.03 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +19.38 +0.11% 17949.37 نقطة ستاندرد أند بورز +4.09 +0.19% 2102.95 ناسداك +19.90 +0.41% 4862.57 يوروفرست 300 +10.18 +0.78% 1313.45 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين ) +95.99 +0.61% 15778.47‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين ) الخام الأمريكي +0.01 +0.02% 49.00 دولار/برميل برنت +0.04 +0.08% 50.39 العملات والذهب ‭(الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين ) اليورو/الدولار 1.1136-1.1140‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.71-102.76 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3281-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1.3284دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1346.61-1347.38 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)