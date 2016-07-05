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إعادة-صباح الخير من رويترز

Tue Jul 5, 2016 5:56am GMT
 
[-] نص [+] 

(لمزيد من المشتركين)
الثلاثاء 5 يوليو تموز

     أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل أربعة ضباط شرطة في تفجيرات انتحارية في ثلاث مدن
سعودية. 
    * تقارير إخبارية: إسرائيل توافق على بناء منازل جديدة
لمستوطنين.
    * العراقيون يطالبون بالقضاء على "الخلايا النائمة" للمتشددين
بعد تفجير الكرادة.
    * وزير الخارجية: تركيا تقترح التعاون مع روسيا في قتال الدولة
الإسلامية.
    * معارضون ايرانيون يقولون ان أكثر من 40 اصيبوا في قصف
لمعسكرهم قرب مطار بغداد الدولي.
    * الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم هدفين للجيش السوري.

       أهم الأنباء العالمية
    * صحيفة صينية رسمية: يجب على بكين أن تكون مستعدة لمجابهة
عسكرية في بحر الصين الجنوبي.  
    * نائبة عن حزب العمال البريطاني تعلن استعدادها للإطاحة
بكوربين.
    * 30 قتيلا في 4 أيام في إطار حرب الفلبين على المخدرات.
    * أمريكا تحتفل بالرابع من يوليو وسط إجراءات أمن مشددة ومخاوف
من الإرهاب والعنف.
    * استقالة مسؤول من الحزب الحاكم بماليزيا "لعدم وجود عدالة"
في خلاف بشأن صندوق إم.دي.بي1.
    * الشرطة الإيطالية تكشف شبكة لتهريب البشر وتعتقل العشرات.
    * شرطة ماليزيا تؤكد صلة الدولة الإسلامية بهجوم بقنبلة على
حانة.
    * تنظيم القاعدة يحث المسلمين في الهند على شن هجمات منفردة.
    * المركبة الفضائية جونو تتخذ مدارا حول كوكب المشتري.

    
 السعودية 

    * مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.546 مليار دولار نهاية
يونيو.
    * مصر تسعى لشراء 165 ألف طن من السولار في أغسطس.
    * العز الدخيلة للصلب المصرية تتكبد خسارة 173.7 مليون جنيه في
الربع/1.
    * وزير: مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر تنخفض إلى 3.4
مليار دولار في 2015-2016.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +19.38     +0.11%        17949.37 نقطة
ستاندرد أند بورز    +4.09        +0.19%        2102.95
ناسداك            +19.90     +0.41%      4862.57
يوروفرست 300        +10.18        +0.78%      1313.45

 نيكي        (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء )    
                   -150.49         -0.95%            
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النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء )
الخام الأمريكي     -0.81        -1.65%       48.18 دولار/برميل
برنت               -0.56        -1.12%       49.54

العملات والذهب ‭(الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1124-1.1127‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.03-102.07   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3251   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1343.16-1343.93 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 