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صباح الخير من رويترز

Wed Jul 6, 2016 3:47am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 6 يوليو تموز

      أهم الأنباء الإقليمية
    * وزارة الصحة العراقية: عدد قتلى تفجير حي الكرادة في بغداد
يرتفع إلى 250 
    * كيري يناقش مع الجبير الحاجة إلى هزيمة تنظيم الدولة
الاسلامية 
    * مقتل 6 أشخاص في تحطم هليكوبتر عسكرية بشمال تركيا.
    * إسرائيل تعلن كذب بلاغ عن قنبلة على طائرة واصلت رحلتها من
نيويورك إلى تل ابيب.
    * وزير الداخلية العراقي يعرض الاستقالة بعد تفجيري بغداد.
    * الأمم المتحدة تحذر من تجدد العنف الطائفي في العراق.
    * مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تفجير المدينة المنورة
هجوم على الإسلام.
    * قوات عراقية تتقدم صوب قاعدة جوية تحت سيطرة الدولة
الإسلامية جنوبي الموصل.
    * البابا ينتقد الدول التي تسلح المتحاربين في سوريا وتتحدث عن
السلام.

      أهم الأنباء العالمية
    * ألمانيا: وصول فرنسا لنهائي أوروبا يزيد خطر وقوع هجمات
إرهابية.
    * محكمة بلجيكية تسجن متشددين إسلاميين لفترات تصل إلى 16
عاما.
    * الشرطة الألمانية تخلي طائرة متجهة لتركيا بعد اتصال هاتفي
من مجهول.
    * الحكومة الفرنسية تتجاهل الاحتجاجات وتفعل سلطات دستورية
لتمرير قانون العمل.
    * الشرطة الألمانية تضبط عصابة لتهريب المهاجرين.
    * إيطاليا تنقذ أكثر من 2000 مهاجر في يوم واحد.
    * انتحاري مؤيد للدولة الإسلامية يهاجم الشرطة بإندونيسيا
ويصيب ضابطا.  السعودية مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة
في الإغلاق السابق.

        مصر
    * مصادر: مسجل قمرة الطائرة المصرية يوضح محاولات لإخماد حريق
قبل تحطمها.
    * مصر تقول إنها تعمل على تحرير 6 من مواطنيها خطفوا في ليبيا
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -108.75    -0.61%        17840.62 نقطة
ستاندرد أند بورز    -14.40        -0.68%        2088.55
ناسداك            -39.665    -0.82%      4822.902
يوروفرست 300        -19.99        -1.53%      1285.97

 نيكي        (الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء)    
                   -413.57     -2.64%     15255.76       
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النفط (الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء )
الخام الأمريكي     -0.31        -0.67%       46.29 دولار/برميل
برنت               -0.26        -0.54%       47.70

العملات والذهب ‭(الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء)
اليورو/الدولار       
1.1047-1.1051‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.89-100.93   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2889-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2894   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1366.29-1367.09 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 