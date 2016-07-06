الأربعاء 6 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * وزارة الصحة العراقية: عدد قتلى تفجير حي الكرادة في بغداد يرتفع إلى 250 * كيري يناقش مع الجبير الحاجة إلى هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية * مقتل 6 أشخاص في تحطم هليكوبتر عسكرية بشمال تركيا. * إسرائيل تعلن كذب بلاغ عن قنبلة على طائرة واصلت رحلتها من نيويورك إلى تل ابيب. * وزير الداخلية العراقي يعرض الاستقالة بعد تفجيري بغداد. * الأمم المتحدة تحذر من تجدد العنف الطائفي في العراق. * مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: تفجير المدينة المنورة هجوم على الإسلام. * قوات عراقية تتقدم صوب قاعدة جوية تحت سيطرة الدولة الإسلامية جنوبي الموصل. * البابا ينتقد الدول التي تسلح المتحاربين في سوريا وتتحدث عن السلام. أهم الأنباء العالمية * ألمانيا: وصول فرنسا لنهائي أوروبا يزيد خطر وقوع هجمات إرهابية. * محكمة بلجيكية تسجن متشددين إسلاميين لفترات تصل إلى 16 عاما. * الشرطة الألمانية تخلي طائرة متجهة لتركيا بعد اتصال هاتفي من مجهول. * الحكومة الفرنسية تتجاهل الاحتجاجات وتفعل سلطات دستورية لتمرير قانون العمل. * الشرطة الألمانية تضبط عصابة لتهريب المهاجرين. * إيطاليا تنقذ أكثر من 2000 مهاجر في يوم واحد. * انتحاري مؤيد للدولة الإسلامية يهاجم الشرطة بإندونيسيا ويصيب ضابطا. السعودية مؤشر البورصة يهبط 0.01% إلى 6499.88 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصادر: مسجل قمرة الطائرة المصرية يوضح محاولات لإخماد حريق قبل تحطمها. * مصر تقول إنها تعمل على تحرير 6 من مواطنيها خطفوا في ليبيا * مؤشر البورصة يرتفع 2.88% إلى 7182.80 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4575.84 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 1.03% إلى 3371.22 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5389.60 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -108.75 -0.61% 17840.62 نقطة ستاندرد أند بورز -14.40 -0.68% 2088.55 ناسداك -39.665 -0.82% 4822.902 يوروفرست 300 -19.99 -1.53% 1285.97 نيكي (الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء) -413.57 -2.64% 15255.76 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء ) الخام الأمريكي -0.31 -0.67% 46.29 دولار/برميل برنت -0.26 -0.54% 47.70 العملات والذهب ‭(الساعة 0340 جمت اليوم الاربعاء) اليورو/الدولار 1.1047-1.1051‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.89-100.93 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2889-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2894 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1366.29-1367.09 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)