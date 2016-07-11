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صباح الخير من رويترز

Mon Jul 11, 2016 4:18am GMT
 
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الاثنين 11 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * تجدد القتال في جنوب السودان وتصاعد المخاوف من حرب أهلية 
    * مصادر: مقتل اثنين من قوات الأمن المصرية في هجوم بوسط سيناء
    * وزير خارجية مصر يبحث عملية السلام في أول زيارة لإسرائيل من
9 سنوات 
    * طائرة بدون طيار تستهدف مقاتلين من القاعدة في اليمن 
    * أمريكا تنقل معتقلا يمنيا من جوانتانامو إلى إيطاليا
    * سلاح الجو الأمريكي يحث واشنطن على البت في صفقة مقاتلات
مؤجلة للشرق الأوسط
    * مصادر: مقتل ستة في هجومين لمسلحين أكراد بجنوب شرق تركيا
    * إيران تتهم السعودية بدعم الإرهاب بعد تعليقات الفيصل
    * أسرة صحفية أمريكية قتلت في حمص تقاضي الحكومة السورية
    * وزير الطاقة السعودي يقول سوق النفط تتجه للتوازن
    * سوناطراك: الجزائر تجهز ردا على دعوى تحكيم من توتال
    * إيران تتوقع عودة العمل بمجمع بتروكيماويات خلال 3 أسابيع
    * 

أهم الأنباء العالمية
    * مسؤولو ولايتي مينيسوتا ولويزيانا الأمريكيتين يقولون إنهم
لن يسمحوا باحتجاجات عنيفة 
    * زلزال بقوة6.4 درجة يقع قبالة ساحل الاكوادور الشمالي الغربي
    * الجيش الكوري الشمالي يهدد برد مادي على نشر نظام ثاد
الأمريكي
    * شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 4 يشتبه بصلتهم بالإرهاب قبل توجههم
إلى سوريا 
    * الائتلاف الحاكم باليابان يحقق فوزا ساحقا في انتخابات مجلس
المستشارين
    * موسكو: حلف الأطلسي يركز جهوده على تهديد روسي غير موجود
    * رئيس الوزراء الأسترالي يعلن الفوز بعد انتخابات ماراثونية
    * 
    * 

السعودية 
    * تباطؤ طفيف لوتيرة نمو نشاط القطاع غير النفطي في يونيو
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.86% إلى 6555.87 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * تضخم أسعار المستهلكين بالمدن يقفز إلى 14% في يونيو
    * ارتفاع العائد في عطاء أذون الخزانة
    * تباطؤ القطاع غير النفطي للشهر التاسع على التوالي
    * مؤشر البورصة يرتفع 4.66% إلى 7517.43 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر: تباطؤ طفيف في نمو القطاع غير النفطي في يونيو
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.17% إلى 4568 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.42% إلى 3385.29 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.16% إلى 5380.86 نقطة في الإغلاق السابق


الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +250.86    +1.40%        18146.74 نقطة
ستاندرد أند بورز    +32.00        +1.53%        2129.90
ناسداك            +79.95      +1.64%      4956.76
يوروفرست 300        +19.02        +1.49%      1296.02
نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
                +566.79        +3.75%     15673.77       
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النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     -0.30        -0.66%       45.11 دولار/برميل
برنت               -0.27        -0.58%       46.49

العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1049-1.1053‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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الدولار/الين        100.78-100.83   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2964   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1366.80-1367.60 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 