الاثنين 11 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * تجدد القتال في جنوب السودان وتصاعد المخاوف من حرب أهلية * مصادر: مقتل اثنين من قوات الأمن المصرية في هجوم بوسط سيناء * وزير خارجية مصر يبحث عملية السلام في أول زيارة لإسرائيل من 9 سنوات * طائرة بدون طيار تستهدف مقاتلين من القاعدة في اليمن * أمريكا تنقل معتقلا يمنيا من جوانتانامو إلى إيطاليا * سلاح الجو الأمريكي يحث واشنطن على البت في صفقة مقاتلات مؤجلة للشرق الأوسط * مصادر: مقتل ستة في هجومين لمسلحين أكراد بجنوب شرق تركيا * إيران تتهم السعودية بدعم الإرهاب بعد تعليقات الفيصل * أسرة صحفية أمريكية قتلت في حمص تقاضي الحكومة السورية * وزير الطاقة السعودي يقول سوق النفط تتجه للتوازن * سوناطراك: الجزائر تجهز ردا على دعوى تحكيم من توتال * إيران تتوقع عودة العمل بمجمع بتروكيماويات خلال 3 أسابيع * أهم الأنباء العالمية * مسؤولو ولايتي مينيسوتا ولويزيانا الأمريكيتين يقولون إنهم لن يسمحوا باحتجاجات عنيفة * زلزال بقوة6.4 درجة يقع قبالة ساحل الاكوادور الشمالي الغربي * الجيش الكوري الشمالي يهدد برد مادي على نشر نظام ثاد الأمريكي * شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 4 يشتبه بصلتهم بالإرهاب قبل توجههم إلى سوريا * الائتلاف الحاكم باليابان يحقق فوزا ساحقا في انتخابات مجلس المستشارين * موسكو: حلف الأطلسي يركز جهوده على تهديد روسي غير موجود * رئيس الوزراء الأسترالي يعلن الفوز بعد انتخابات ماراثونية * * السعودية * تباطؤ طفيف لوتيرة نمو نشاط القطاع غير النفطي في يونيو * مؤشر البورصة يرتفع 0.86% إلى 6555.87 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تضخم أسعار المستهلكين بالمدن يقفز إلى 14% في يونيو * ارتفاع العائد في عطاء أذون الخزانة * تباطؤ القطاع غير النفطي للشهر التاسع على التوالي * مؤشر البورصة يرتفع 4.66% إلى 7517.43 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر: تباطؤ طفيف في نمو القطاع غير النفطي في يونيو * مؤشر أبوظبي يهبط 0.17% إلى 4568 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.42% إلى 3385.29 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.16% إلى 5380.86 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +250.86 +1.40% 18146.74 نقطة ستاندرد أند بورز +32.00 +1.53% 2129.90 ناسداك +79.95 +1.64% 4956.76 يوروفرست 300 +19.02 +1.49% 1296.02 نيكي (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) +566.79 +3.75% 15673.77 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.30 -0.66% 45.11 دولار/برميل برنت -0.27 -0.58% 46.49 العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1049-1.1053‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.78-100.83 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2957-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2964 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1366.80-1367.60 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)