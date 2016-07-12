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صباح الخير من رويترز

Tue Jul 12, 2016 4:28am GMT
 
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الثلاثاء 12 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل رجلي شرطة مصريين في انفجار بسيناء
    * كارتر: أمريكا ترسل 560 جنديا إضافيا إلى العراق قبل حملة
الموصل
    * وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق في زيارة لم يعلن عنها من
قبل
    * أمريكا تدين القتال في جنوب السودان 
    * اليابان ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من جنوب السودان
    * المرصد السوري: مقاتلو المعارضة يشنون هجوما في حلب
    * وكالة: إيران تحيل قضايا معتقلين مزدوجي الجنسية للمحكمة
    * تجدد الاشتباكات في جوبا بعد دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس
    * متشددون صوماليون يهاجمون قاعدة عسكرية ومقتل 10 جنود على
الأقل
    * إسرائيل تقر قانونا يقول منتقدوه انه يستهدف جماعات حقوقية

أهم الأنباء العالمية
    * كوريا الشمالية تقول إنها ستعامل محتجزين أمريكيين بموجب
"قانون الحرب"
    * إغلاق برج إيفل وانتهاء الاختبار الأمني لاحتفالات فرنسا
ببطولة أوروبا
    * ماي المرشحة الوحيدة لزعامة حزب المحافظين بعد انسحاب ليدسوم
    * ميركل: الجماعات المتشددة أدخلت "إرهابيين" إلى أوروبا وسط
اللاجئين
    * مقتل 22 شخصا وتشرد 170 ألفا في فيضانات بالهند
    * بريطانيا تبحث تعديل قواعد للسماح ببدء تشغيل السيارات ذاتية
القيادة
    * بريطانيا تعلن عن اتفاقات بمليارات الدولارات مع بوينج
    * السلطات الأمريكية: منفذ هجوم دالاس خطط لعملية أكبر

السعودية
    * مصادر: السعودية ستبقي إمدادات الخام لآسيا دون تغير في
اغسطس
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.22% إلى 6570.34 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مصر تسمح بنسبة 0.05% من الارجوت في القمح المستورد بدءا من
الثلاثاء
    * مؤشر البورصة يهبط 0.15% إلى 7506.18 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * تجار: مستورد إماراتي يطرح مناقصة لشراء 15 ألف طن من علف
الصويا
    * صندوق ماليزي يوافق على طلب تحكيم تقدمت به آيبيك الإماراتية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.61% إلى 4540.27 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.22% إلى 3392.90 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.29% إلى 5365.47 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +80.19        +0.44%        18226.93 نقطة
ستاندرد أند بورز    +7.26        +0.34%        2137.16
ناسداك            +31.88      +0.64%      4988.64
يوروفرست 300        +19.47        +1.50%      1315.49
نيكي (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
                +453.03    +2.88%     16161.85       
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النفط (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     +0.03        +0.07%       44.79 دولار/برميل
برنت              +0.08        +0.17%       46.33

العملات والذهب (الساعة 0414 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1074-1.1078‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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  دولار
الدولار/الين        103.02-103.05   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3057   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1354.77-1355.30 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 