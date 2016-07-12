مصرفيان: المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغيير في عطاء اليوم

القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران في القطاع المصرفي إن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغير يذكر عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الأجنبية اليوم الثلاثاء.

وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لأنهم غير مخولين بالتحدث حول الموضوع لوسائل الإعلام إن البنك المركزي سيبيع الدولار في عطاء اليوم بالسعر الذي باعه به في العطاء السابق.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه سيبيع الحصة المعتادة البالغة 120 مليون دولار‭‭‭ ‬‬‬في العطاء الدوري لبيع العملة الأجنبية.