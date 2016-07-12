مقدمة 1-المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغيير في عطاء اليوم

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القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران في القطاع المصرفي إن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغير عند 8.78 جنيه للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الأجنبية اليوم الثلاثاء وذلك خلافا لتوقعات السوق بتخفيض وشيك في قيمة العملة المصرية.

وقد أدت التكهنات بخفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسهم المصرية خلال الأيام الماضية.

ولم يعلن البنك المركزي بعد السعر الرسمي للصرف أو نتائج العطاء. وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لأنهما غير مخولين بالتحدث حول الموضوع لوسائل الإعلام إن البنك المركزي سيبيع الدولار في عطاء اليوم بالسعر الذي باعه به في العطاء السابق.

وأعلن البنك المركزي في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه سيبيع الحصة المعتادة البالغة 120 مليون دولار‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬في العطاء الدوري لبيع العملة الأجنبية.

وخفضت مصر العملة المحلية بنحو 14 بالمئة في منتصف مارس آذار في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

لكن سعر الجنيه انخفض في السوق السوداء منذ ذلك الحين مما جدد الضغوط على البنك المركزي لتبني المزيد من الإجراءات.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التكهنات بأن تخفيض قيمة العملة بات وشيكا بعدما قال محافظ البنك المركزي طارق عامر لصحف محلية إن تركيزه ينصب على تحفيز الاقتصاد والتحول إلى سياسة لسعر الصرف تكون أكثر مرونة وتعكس العرض والطلب.