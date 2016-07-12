المركزي المصري يبقي الجنيه مستقرا في عطاء بيع الدولار
القاهرة 12 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه أبقى على الجنيه مستقرا عند 8.78 للدولار في عطائه الأسبوعي لبيع العملة الصعبة.
وتنامت التكهنات في الأيام الأخيرة بأن البنك المركزي ينوي خفض قيمة العملة للمرة الثانية هذا العام مما أدى إلى موجة صعود في سوق الأسهم.
وقال البنك المركزي إنه باع 118.6 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة الدوري اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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