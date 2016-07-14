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صباح الخير من رويترز

Thu Jul 14, 2016 4:24am GMT
 
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الخميس 14 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية

    * رئيس وزراء تركيا يقول إنه يهدف لتطوير العلاقات مع سوريا
والعراق.
    * مقتل 7 في انفجار سيارة ملغومة شمالي بغداد.
    * رئيس وزراء تونس يرفض الاستقالة لتمهيد المجال أمام حكومة
وحدة ويترك الخيار للبرلمان.
    * مخزون الأمم المتحدة للطوارئ لا يكفي لإطعام سكان حلب
السورية إذا حوصرت.
    * متحدث: نائب رئيس جنوب السودان يسحب قواته من جوبا ولا يخطط
لخوض حرب.
    * 

أهم الأنباء العالمية

    * تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء بريطانيا بعد صدمات الانسحاب
من الاتحاد الأوروبي.
    * ديفيد كاميرون يوصي ماي بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
    * بوتين يطلب من ميركل وأولوند المساعدة في تفادي التصعيد في
أوكرانيا.
    * فرنسا تغلق سفارتها وقنصليتها في أنقرة واسطنبول لدواع
أمنية.
    * فرنسا حددت هوية قائد هجمات 13 نوفمبر.
    * وفاة برناردو بروفنتسانو أحد أشهر زعماء المافيا الإيطالية.
    * الإعلام: امبراطور اليابان يعتزم التخلي عن العرش "في غضون
أعوام".
    * نائب ميركل: ألمانيا ستسحب جنودها من تركيا إذا استمر منع
زيارات النواب.

السعودية
    * مقدمة 1-كونسورتيوم سعودي يستكمل اتفاق إعادة تمويل لمشروع
رابغ 1.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.99% إلى 6691.23 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مصر: تقرير الفاو يؤكد عدم تأثير الإرجوت على محصول القمح
المحلي.
    * بوينج ومصر للطيران تعلنان طلبية لشراء 9 طائرات من الجيل
التالي لطراز 737-800.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.37% إلى 7559.87 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * شركة تابعة لمبادلة الإماراتية تفوز بعقدين بمليار دولار من
ايرباص.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.69% إلى 4574.13 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.35% إلى 3483.94 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.16% إلى 5386.10 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +24.45     +0.13%        18372.12 نقطة
ستاندرد أند بورز    +0.29        +0.01%        2152.43
ناسداك            -17.09      -0.34%      5005.73
يوروفرست 300        -4.16        -0.31%      1326.30 
                                                    
نيكي    (الساعة ‭4.30 ‬‭ ‬جمت اليوم الخميس)
                +116.46    +0.72%     16347.04       
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النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     +0.60        +1.34%       45.35 دولار/برميل
برنت              +0.53        +1.15%       46.79

العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1103-1.1105‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.57-104.60   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬1.3193   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1338.55-1339.39 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 