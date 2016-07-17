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صباح الخير من رويترز

Sun Jul 17, 2016 4:22am GMT
 
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الأحد 17 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية
    * اعتقال آلاف المشتبه بهم في تركيا بعد إحباط انقلاب ضد
إردوغان 
    * مسؤول تركي: عدد قتلى محاولة الانقلاب الفاشل ارتفع إلى 265
    * كولن: محاولة الانقلاب في تركيا ربما كانت مفتعلة 
    * أوباما يحث على احترام حكم القانون في تركيا 
    * كيري يبلغ نظيره التركي أن الادعاءات بتورط واشنطن في محاولة
الانقلاب كاذبة وتضر بالعلاقات 
    * إدارة الطيران الأمريكية تحظر الرحلات الجوية من تركيا إلى
أمريكا بعد الانقلاب الفاشل
    * مصر تعرقل بيانا لمجلس الأمن يدعو لاحترام الحكومة "المنتخبة
ديمقراطيا" في تركيا 
    * إيران تعبر عن مساندتها لتركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري
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    * مسؤول: رئيس وزراء اليونان يبلغ إردوغان بأن طلبات الجنود
للجوء ستبحث سريعا 
    * إيران تعبر عن مساندتها لتركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري 
    *  استئناف محادثات السلام اليمنية في الكويت 
    * البحرين تحاكم الزعيم الروحي للشيعة بالمملكة بتهمة غسل
أموال 
    * 

أهم الأنباء العالمية
    * فالس يقول إن من الواضح أن مرتكب هجوم نيس تطرف بشكل سريع 
    * شرطة بنجلادش تعتقل ثلاثة أجروا شقة سكنية لمهاجمي مقهى 
    * الخلاف بشأن بحر الصين الجنوبي يخيم على قمة آسيوية أوروبية 
    * تعتيم إعلامي في ولاية جامو وكشمير الهندية في محاولة لوقف
اضطرابات 
    * سويسرا والاتحاد الأوروبي يكثفان المفاوضات الخاصة بالهجرة

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.44% إلى 6661.65 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 7583.06 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 4576.73 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.35% إلى 3471.90 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.09% إلى 5390.70 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +10.14     +0.05%        18516.55 نقطة
ستاندرد أند بورز    -2.01        -0.09%        2161.74
ناسداك            -4.47      -0.09%      5029.59
يوروفرست 300        -1.98        -0.15%      1335.71 
                                                    
نيكي    (مستويات الإغلاق السابق)
                +111.96    +0.68%     16497.85       
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     +0.27        +0.59%       45.95 دولار/برميل
برنت              +0.24        +0.51%       47.61 
    
العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1031-1.1036‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.83-104.86   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3193   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1337.45-1338.25 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 