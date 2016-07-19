الثلاثاء 19 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * وزير خارجية بريطانيا يحث روسيا على مطالبة الاسد بالتنحي * امريكا وروسيا تنتقدان تقرير بان جي مون بشان الاتفاق النووي مع ايران * مقتل 6 جنود يمنيين و4 مدنيين في تفجيرين انتحاريين قرب المكلا * بدء محاكمة المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران * موجيريني: على تركيا احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان * الاتحاد الأوروبي يذكر تركيا بالتزامها عدم تطبيق عقوبة الإعدام * تركيا توسع حملة تطهير بعد انقلاب فاشل وتطالب واشنطن بتسليم كولن * يلدريم: تركيا لديها وثائق تفصيلية عن محاولة الانقلاب الفاشلة * مسؤول: جندي تركي يفتح النار أمام محكمة في أنقرة ولا خسائر بشرية * رئيس أوغندا يعارض فرض حظر الأسلحة على جنوب السودان * وزير الدفاع: فرنسا هاجمت قواعد للدولة الإسلامية خلال الليل * وكالة: إيران تتسلم الجزء الصاروخي من نظام إس-300 الدفاعي من روسيا أهم الأنباء العالمية * كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية * الفلبين تقول انها رفضت عرضا من الصين لحوار مشروط * رئيسة وزراء بريطانيا ماي ستلتقي ميركل في أول زيارة خارجية لها * كيري: الشراكة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي قوية لا تنكسر * قائد البحرية الصينية: لن نوقف البناء في بحر الصين الجنوبي * رئيس وزراء استراليا يجري تعديلا محدودا على حكومته * مصدر: مقتل ستة وإصابة ثمانية في هجمات لمتشددين بقازاخستان * برلين: لا مؤشر على أن محاولة الانقلاب سيؤثر على اتفاق الهجرة مع تركيا * الكرملين: قلقون من الاضطرابات في تركيا وأرمينيا وقازاخستان * وكالة: إصابة 9 في مشاجرة في مركز للمهاجرين بالمجر السعودية * مصادر: بن لادن السعودية تطلب إرجاء سداد قرض بعد تأخر استلام مستحقات * بنك الرياض يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/1 * تراجع طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/2 * أرباح بنك البلاد السعودي تتراجع 11% في الربع/2 * مؤشر البورصة ينخفض 0.18% إلى 6669 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إعمار مصر تقرر تخفيض رأسمالها بإلغاء 90 مليون سهم خزينة * مصر ترفض 4 شحنات فول صويا لاحتوائها على العفن الأبيض * ارتفاع العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7628.64 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صافي ربح بنك أبوظبي يتجاوز التوقعات في الربع/2 رغم انخفاضه 12.3% * نمو أرباح الإمارات دبي الوطني 16% في الربع/2 مع انخفاض مخصصات القروض المتعثرة * مؤشر أبوظبي ينزل 0.25% إلى 4586.05 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.35% إلى 3535.20 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أرباح بنك الكويت الدولي ترتفع 13% في الربع/2. * سفن الكويتية توقع عقدا مع مقاول مشروع تابع للبترول الوطنية بقيمة 49.7 مليون دينار * مؤشر البورصة يتراجع 0.17% إلى 5380.45 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +16.50 +0.09% 18533.05 نقطة ستاندرد أند بورز +5.15 +0.24% 2166.89 ناسداك +26.20 +0.52% 5055.78 يوروفرست 300 +2.35 +0.18% 1338.06 نيكي (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء) +105.07 +0.64% 16602.92 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.23 -0.51% 45.01 دولار/برميل برنت -0.21 -0.45% 46.75 العملات والذهب (الساعة 0420 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1073-1.1077‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 105.75-105.79 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3217-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3221 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1329.51-1330.28 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)