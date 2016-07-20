Sun 25 Dec 2016 | 3:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

وكالة: محافظ المركزي المصري يقول الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه

Wed Jul 20, 2016 2:39pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأربعاء إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة.

وقال عامر في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب."

وتنامت توقعات خفض قيمة العملة والتحول لسعر صرف أكثر مرونة في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الضغوط على الجنيه في السوق السوداء وسط نقص حاد في العملة الصعبة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 