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صباح الخير من رويترز

Mon Jul 25, 2016 4:43am GMT
 
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الاثنين 25 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية

    * مقتل سوري كان يحمل قنبلة في ألمانيا وإصابة 12 
    * الشرطة: القبض على لاجئ سوري قتل امرأة بمنجل في ألمانيا 
    * الحكومة السورية تقول إنها مستعدة لمواصلة محادثات السلام
    * المرصد : مقتل عدة أشخاص في هجوم بالمورتر على الحي القديم
بدمشق 
    *  المرصد: غارات للحكومة السورية توقف العمل في أربعة
مستشفيات بحلب
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن انفجار قتل 6 في بغداد
    * احتداد أزمة الصحة في ليبيا مع تضاؤل الموارد 
    * إيران تؤكد احتجاز شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية
    * قائد الجيش التركي: المشاركون في محاولة الانقلاب أضروا
تركيا كثيرا
    * مسلحون أكراد يقتلون شرطيا في شرق تركيا
    * بلغاريا تصف تصاعد انتهاك طائرات روسية لمجالها الجوي بأنه
"استفزاز"


    أهم الأنباء العالمية

    
    * الصين تقول إن قرار سول بنشر نظام ثاد يضر بأساس الثقة 
    * متمردون سابقون يؤكدون إجراء محادثات مع الحكومة النيجيرية
لإنهاء الهجمات في دلتا نهر النيجر 
    * الشرطة: اعتقال صبي أفغاني للاشتباه بصلته بإطلاق النار في
ميونيخ 
    * استقالة رئيس وزراء نيبال قبل دقائق من تصويت على سحب الثقة
    * حريق هائل شمالي لوس أنجليس يجبر المئات على إخلاء منازلهم 
    * رئيس حزب المحافظين: التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد
سيكون ملزما للبرلمان
    * البحث عن طائرة عسكرية هندية مفقودة يستمر لليوم الثالث
    * مقتل أربعة سجناء في أعمال شغب داخل سجن بالسلفادور
    * استطلاع جديد للرأي: شعبية أولوند تزيد رغم هجوم نيس
    * مقتل 8 وفقد أكثر من 20 إثر انقلاب قارب قبالة سواحل ماليزيا
    * بنجلادش تعتقل أربع متشددات في إطار البحث عن منفذي هجوم على
مقهى
    * كمبوديا تثير خلافا داخل آسيان بشأن بحر الصين الجنوبي
    * مسؤول ألماني: منفذ هجوم ميونيخ بدأ التخطيط له قبل
عامالسعودية

    *  هبوط صافي ربح بترورابغ السعودية 79.6% في الربع/2
    * صافي ربح الصحراء للبتروكيماويات يقفز ثمانية أمثاله في
الربع/2
    * مؤشر البورصة ينزل 1.2% إلى  6523.6 نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    * ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم
    * أورنج مصر تقلص خسائرها 63% في النصف/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.36% إلى 7463.7 نقطة في الإغلاق السابق

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.48% إلى 4567.65 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.76% إلى 3517.38 نقطة في الإغلاق السابق

   الكويت
    * أرباح بنك وربة الكويتي الصافية تهبط 47% في الربع/2
    * أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 11% في النصف/1
    * كامكو الكويتية تستحوذ على المبنى الإداري لعمليات جنرال
الكتريك في أمريكا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.06% إلى 5394.6 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +53.62     +0.29%        18570.85 نقطة
ستاندرد أند بورز    +9.86        +0.46%        2175.03
ناسداك            +26.26     +0.52%      5100.16
يوروفرست 300        -0.02        -0.0%      1344.11
نيكي (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين)
            +17.17     +0.10%     16644.42
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النفط (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين)
الخام الأمريكي     -0.14        -0.32%       44.05 دولار/برميل
برنت            -0.12        -0.26%       45.57

العملات والذهب (الساعة 0437 جمت يوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.0969-1.0973‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        106.26-106.31   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3120-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3124  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1316.80-1317.60 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
 