الثلاثاء 26 يوليو تموز أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يقول إن طائرتين إسرائيليتين قصفتا مبنى في الجولان * وسائل إعلام رسمية: إصابات في انفجار سيارة ملغومة بدمشق * إسرائيل تقول إن طائراتها قصفت موقعا سوريا بعد نيران شاردة * الإخبارية: مقتل 5 جنود سعوديين باشتباكات مع مسلحين على حدود اليمن * مصادر: قتيل و11 مصابا من الأمن المصري في انفجارين بسيناء * مسؤول بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن لدعم توصيل المساعدات لحلب * رئيس جنوب السودان كير يعين بديلا لنائبه ريك مشار * مصادر: 14 قتيلا على الأقل في تفجير سيارة ملغومة شمالي بغداد * يونكر: تركيا غير مؤهلة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي قريبا * وزير خارجية تركيا: العلاقات مع أمريكا سوف تتأثر إذا لم تسلم كولن * تركيا تعتقل 42 صحفيا وأوروبا تبدي قلقها * وسائل إعلام: الخطوط الجوية التركية تسرح موظفين بعد الانقلاب الفاشل * ارتفاع البطالة في الأردن إلى 14.7% في الربع/2 أهم الأنباء العالمية * مسؤول: مقتل 19 شخصا في هجوم بسكين باليابان * وزارة الداخلية: خطر وقوع هجوم في ألمانيا مازال مرتفعا * وزير ألماني: مفجر بافاريا بايع تنظيم الدولة الإسلامية * صحيفة: ألمانيا لديها أدلة عن إرهابيين محتملين بين اللاجئين * وكالة: الدولة الإسلامية تتبنى هجوما انتحاريا خارج مهرجان موسيقي في ألمانيا * مقتل 9 متشددين خلال حملة للشرطة في بنجلادش * الصين: قرار سول نشر نظام ثاد الدفاعي يضر بأساس الثقة * قتيلان ونحو 17 مصابا في إطلاق نار بفلوريدا * يونكر: بريطانيا بحاجة لشهور قبل بدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي * رئيسة وزراء اسكتلندا: سنبدأ التحضير لخيار الاستقلال عن بريطانيا * روسيا تنفي انتهاك طائراتها للمجال الجوي البلغاري * مسؤول أمني: مقتل 39 شخصا في حريق بمدغشقر * حرائق غابات تهدد آلاف المنازل قرب لوس أنجليسالسعودية * سابك السعودية تدرس مشروعا مشتركا للبتروكيماويات مع اكسون موبيل * مؤشر البورصة ينزل 0.1% إلى 6516 نقطة في الإغلاق السابق مصر * قناة السويس تخفض رسوم عبور الناقلات العملاقة المتجهة من أمريكا للخليج 45%. * مصر تلغي عطاءات سندات لأجل 18 شهرا و3 سنوات وارتفاع عائد 7 سنوات. * استطلاع-اقتصاديون يتوقعون إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس. * مؤشر البورصة ينخفض 0.7 إلى 7518 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * صافي ربح سوق دبي المالي يهبط 60% الربع/2. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1% إلى 4614 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 1.1% إلى 3555 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الأرباح الصافية لأريد الكويتية تهبط 28% في الربع/2. * ترسية مشروع نفطي على المشتركة الكويتية بقيمة 12.7 مليون دينار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 5396 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -77.79 -0.42% 18493.06 نقطة ستاندرد أند بورز -6.55 -0.3% 2168.48 ناسداك -2.53 -0.05% 5097.63 يوروفرست 300 +0.84 +0.06% 1344.95 نيكي (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء) -258.54 -1.56% 16361.75 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.02 +0.05% 43.15 دولار/برميل برنت +0.11 +0.25% 44.83 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0985-1.0987‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.71-104.74 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3111-‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3117 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1316.36-1316.54 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)