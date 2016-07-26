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صباح الخير من رويترز

Tue Jul 26, 2016 4:32am GMT
 
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الثلاثاء 26 يوليو تموز

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يقول إن طائرتين إسرائيليتين قصفتا مبنى في
الجولان
    * وسائل إعلام رسمية: إصابات في انفجار سيارة ملغومة بدمشق
    * إسرائيل تقول إن طائراتها قصفت موقعا سوريا بعد نيران شاردة
    * الإخبارية: مقتل 5 جنود سعوديين باشتباكات مع مسلحين على
حدود اليمن
    * مصادر: قتيل و11 مصابا من الأمن المصري في انفجارين بسيناء
    * مسؤول بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن لدعم توصيل المساعدات
لحلب
    * رئيس جنوب السودان كير يعين بديلا لنائبه ريك مشار
    * مصادر: 14 قتيلا على الأقل في تفجير سيارة ملغومة شمالي
بغداد
    * يونكر: تركيا غير مؤهلة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي قريبا
    * وزير خارجية تركيا: العلاقات مع أمريكا سوف تتأثر إذا لم
تسلم كولن
    * تركيا تعتقل 42 صحفيا وأوروبا تبدي قلقها
    * وسائل إعلام: الخطوط الجوية التركية تسرح موظفين بعد
الانقلاب الفاشل
    * ارتفاع البطالة في الأردن إلى 14.7% في الربع/2

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مسؤول: مقتل 19 شخصا في هجوم بسكين باليابان
    * وزارة الداخلية: خطر وقوع هجوم في ألمانيا مازال مرتفعا
    * وزير ألماني: مفجر بافاريا بايع تنظيم الدولة الإسلامية
    * صحيفة: ألمانيا لديها أدلة عن إرهابيين محتملين بين اللاجئين
    * وكالة: الدولة الإسلامية تتبنى هجوما انتحاريا خارج مهرجان
موسيقي في ألمانيا
    * مقتل 9 متشددين خلال حملة للشرطة في بنجلادش
    * الصين: قرار سول نشر نظام ثاد الدفاعي يضر بأساس الثقة
    * قتيلان ونحو 17 مصابا في إطلاق نار بفلوريدا
    * يونكر: بريطانيا بحاجة لشهور قبل بدء محادثات الخروج من
الاتحاد الأوروبي
    * رئيسة وزراء اسكتلندا: سنبدأ التحضير لخيار الاستقلال عن
بريطانيا
    * روسيا تنفي انتهاك طائراتها للمجال الجوي البلغاري
    * مسؤول أمني: مقتل 39 شخصا في حريق بمدغشقر
    * حرائق غابات تهدد آلاف المنازل قرب لوس أنجليسالسعودية
    * سابك السعودية تدرس مشروعا مشتركا للبتروكيماويات مع اكسون
موبيل
    * مؤشر البورصة ينزل 0.1% إلى 6516 نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    * قناة السويس تخفض رسوم عبور الناقلات العملاقة المتجهة من
أمريكا للخليج 45%.
    * مصر تلغي عطاءات سندات لأجل 18 شهرا و3 سنوات وارتفاع عائد 7
سنوات.
    * استطلاع-اقتصاديون يتوقعون إبقاء المركزي المصري على أسعار
الفائدة في اجتماع الخميس.
    * مؤشر البورصة ينخفض  0.7 إلى 7518 نقطة في الإغلاق السابق. 

   الإمارات
    * صافي ربح سوق دبي المالي يهبط 60% الربع/2.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1% إلى 4614 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 1.1% إلى 3555 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * الأرباح الصافية لأريد الكويتية تهبط 28% في الربع/2.
    * ترسية مشروع نفطي على المشتركة الكويتية بقيمة 12.7 مليون
دينار.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 5396 نقطة في الإغلاق السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -77.79     -0.42%        18493.06 نقطة
ستاندرد أند بورز    -6.55         -0.3%        2168.48
ناسداك            -2.53      -0.05%      5097.63
يوروفرست 300        +0.84        +0.06%      1344.95
نيكي (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء)
            -258.54     -1.56%     16361.75
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النفط (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي     +0.02        +0.05%       43.15 دولار/برميل
برنت            +0.11        +0.25%       44.83

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت يوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.0985-1.0987‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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دولار
الدولار/الين        104.71-104.74   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3117  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1316.36-1316.54 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 