متعاملون: المركزي المصري يبقي على سعر الجنيه دون تغيير في عطاء الدولار اليوم
القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - قال أربعة متعاملين في البنوك لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي المصري أبقى على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطاء اليوم لبيع 120 مليون دولار.
وتسببت توقعات تخفيض قيمة العملة في تفاقم حدة نقص الدولار الذي أثر سلبا على الاستثمارات بالفعل إذ يلوح الخفض في الأفق منذ أن قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في أوائل يوليو تموز إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ.
وفي الأسبوع الماضي استبعد عامر تعويم الجنيه في الوقت الحالي لكنه قال إن الخفض "يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب".
ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة مما دفع الكثير من الشركات المستوردة للاعتماد على السوق السوداء لشراء العملة لكن بسعر مرتفع. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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