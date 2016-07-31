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صباح الخير من رويترز

Sun Jul 31, 2016 5:03am GMT
 
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الأحد 31 يوليو تموز

    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر أمنية:انتحاريون يقتحمون محطة عراقية لكبس الغاز 
    * مبعوث الأمم المتحدة:تمديد محادثات السلام في اليمن أسبوعا 
    * مصادر: طائرات التحالف العربي تهاجم مقاتلين حوثيين قرب حدود
السعودية 
    * البرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الصيد 
    * عشرات العائلات تغادر حلب المحاصرة وفقا لخطة سورية-روسية
    * إردوغان يصف كولن بأنه أداة يدعمها "عقل مدبر"
    * تركيا تفرج عن 758 جنديا وإردوغان يسحب دعاوى قضائية ضد من
أهانوه

    أهم الأنباء العالمية
    * شرطة تكساس تؤكد مقتل 16 شخصا في تحطم منطاد
    * بلجيكا توجه لرجل اتهامات بالتخطيط لهجوم وتفرج عن شقيقه 
    * زلزال قبالة جزيرة كريت اليونانية ولا خسائر 
    * يونيسيف تستأنف مساعداتها في نيجيريا بعد هجوم على قافلتها  
    * مئات في كندا يحتجون على موت رجل أسود
    * السلطات البرازيلية تعتقل رجلا مطلوبا لدى البوسنة بتهمة
ارتكاب جرائم حرب منذ 1992 
    * طوكيو قد تنتخب أول امرأة محافظا للعاصمة مع استعدادها
لأولمبياد 2020 الصيفية 
    * العثور على تسع جثث قرب خطوط أنابيب شركة بيميكس في غرب
المكسيك 

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة ينزل 1.49% إلى 6335.59 نقطة في الإغلاق السابق

   مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.47% إلى 8030.85 نقطة في الإغلاق
السابق. 

   الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.07% إلى 4593.58 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.27% إلى 3519.27 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    *  
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.02% إلى 5460.73 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -24.11     -0.13%        18432.24 نقطة
ستاندرد أند بورز    +3.54        +0.16%        2173.6
ناسداك            +7.15      +0.14%      5162.13
يوروفرست 300        +9.15        +0.68%      1347.43
نيكي (مستوى الإغلاق السابق)
            -1857.98    -1.13%    
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي     -0.14        + 0.3%       42.06 دولار/برميل
برنت            +0.14        +0.32%       43.61

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1088-1.1092‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.66-104.69   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬1.3192 دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1340.75-1339.9 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 