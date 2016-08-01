الاثنين الأول من اغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * قوات المعارضة السورية تشن هجوما رئيسيا لكسر الحصار عن مناطق المعارضة بحلب * المرصد السوري: قوات تدعمها أمريكا تسيطر الآن على 40% من منبج * الدولة الإسلامية تهاجم منشأتين للطاقة في شمال العراق وتقتل 5 * مقتل سبعة عسكريين سعوديين وعشرات الحوثيين قرب حدود اليمن * فيديو: تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أعضاءه لشن هجمات في روسيا * وكالة: تسريح قرابة 1400 من أفراد القوات المسلحة التركية * تركيا ستضم مزيدا من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة * عشرة قتلى في هجوم على قاعدة للشرطة الصومالية في مقديشو * بيان: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعدما حاول طعن جنود * وزير المالية: الدين الخارجي لمصر يصل إلى 53.4 مليار دولار مع قرض صندوق النقد * محكمة مصرية ترفض دعوى لعزل مجلس إدارة نقابة الصحفيين * هبوط اضطراري لطائرة عراقية في الكويت * الأمواج تجرف أكثر من 120 جثة لمهاجرين إلى ساحل ليبيا في يوليو * أهم الأنباء العالمية * طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير شاحنة ملغومة في كابول * البابا يقول إن من الخطأ وصم الإسلام بالعنف * الصين تشيد بأفغانستان لمحاربتها جماعة انفصالية صينية * مسؤولون : مقتل امرأة وإصابة ثلاثة في إطلاق نار بتكساس * كلينتون تتهم روسيا باختراق أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي * الفلبين قد تطبق مجددا هدنة مع متمردين بقيادة الماويين * مقتل 41 في الهند و15 في بنجلادش بسبب الأمطار الغزيرة وصواعق البرق * رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالتصدي للعبودية المعاصرة * قائد شرطة لندن: وقوع هجوم إرهابي في بريطانيا "مسألة وقت" * السعودية * أرامكو السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا * مؤشر البورصة ينزل 0.53% إلى 6302.2 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات * * نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 32% في النصف/1 * مؤشر البورصة ينخفض 0.59% إلى 7983.15 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * صافي ربح دو الإماراتية يواصل التراجع ويخسر 11.3% في الربع/2 * نمو ربح إعمار العقارية 8% في الربع/2 بفضل زيادة الإيرادات * أرامكس في دبي تقول إن مؤسسها فادي غندور تخارج عن كامل حصصه * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.4% إلى 4575.34 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 0.99% إلى 3484.32 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مسؤول: تكلفة خطة التنمية الكويتية 4.75 مليار دينار 2017-2018 * رئيس زين الكويتية: النتائج الفصلية تأثرت سلبا بالأوضاع في المنطقة * مؤشر البورصة ينزل 0.02% إلى 5451 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -24.11 -0.13% 18432.24 نقطة ستاندرد أند بورز +3.54 +0.16% 2173.6 ناسداك +7.15 +0.14% 5162.13 يوروفرست 300 +9.15 +0.68% 1347.43 نيكي (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) +28.84 +0.17% 16598.11‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +41.76 +0.16% 41.76 دولار/برميل برنت +0.19 +0.44% 43.72 العملات والذهب (الساعة 0433 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1176-1.1177‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.40-102.43 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬1.3247-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3254 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1350.75-1350.95 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)