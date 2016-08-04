Sun 25 Dec 2016 | 3:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Aug 4, 2016 5:17am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس  4أغسطس آب

     أهم الأنباء الإقليمية  
    *  الشرطة التركية تداهم هيئة الأبحاث العلمية وتعتقل كثيرين.
    *  بدء جلسة حوار وطني في لبنان بحثا عن مخرج للأزمة السياسية.
    * الأمم المتحدة: آلاف اليزيديين بين مفقود وأسير بعد عامين
على إبادة جماعية.
    * إردوغان: تعيينات جديدة في قوات الأمن قريبا.
    * تكليف يوسف الشاهد القيادي بنداء تونس بتشكيل حكومة وحدة.
    * طائرة من طيران الإمارات تتعرض لحادث أثناء هبوطها في دبي.
    * مسؤول دولي يزور جنوب السودان مع فرار الآلاف.
    * رئيس جنوب السودان يعزل وزراء موالين لمشار.
    * القوات الليبية تقاتل متشددى الدولة الإسلامية للسيطرة على
سرت.
    * امريكا واسرائيل تأملان بالتوصل قريبا لاتفاق للمساعدات
العسكرية                                                   أهم
الأنباء العالمية    
    * مقتل إمرأة واصابة خمسة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في وسط
لندن  
    * تايلاند تنشر 200 ألف شرطي يوم الاستفتاء على الدستور.
    * اليونان تطالب بخطة بديلة بعد تهديدات تركيا بالتخلي عن
اتفاق المهاجرين.
    * مصادر: مكتب التحقيقات لم يحذر الديمقراطيين في التو من هجوم
روسي إلكتروني.
    * صاروخ كوري شمالي يسقط قرب مياه اليابان ويثير قلق طوكيو.
    * رئيس وزراء اليابان يعين وزيرة للدفاع في تعديل حكومي محدود.
    * لندن تنشر مزيدا من الشرطة المسلحة لمحاولة منع الهجمات.
    * أورتيجا يرشح زوجته لمنصب نائب الرئيس في انتخابات
نيكاراجوا. السعودية     
    * وزير هندي يصل السعودية لإعادة 10 آلاف عامل عالقين هناك.
    * تقرير: الحكومة السعودية تبحث إنقاذ سعودي أوجيه للإنشاءات.
    * مسح: نمو القطاع غير النفطي بالسعودية في يوليو بأسرع وتيرة
في 8 أشهر.
    * مؤشر البورصة ‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ينزل 0.49% إلى 6237.56 نقطة في
الإغلاق السابق.

      مصر   
    *  مصر تقول إنها تصالحت مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
    * جهاز الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري المصري 25% في
مايو.
    * مسح: نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر يتباطأ في يوليو
للشهر العاشر.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.64% إلى 8104.57 نقطة في الإغلاق
السابق.

      الإمارات    
    *  مسح: نمو نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات في يوليو لأعلى
مستوى في عشرة أشهر.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.05% إلى 4509.62 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.08% إلى 3431.90 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * التجاري الكويتي يدفع 44.5 مليون دينار لبيتك تنفيذا لحكم
قضائي.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 5470.8 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +41.23     +0.23%        18355 نقطة
ستاندرد أند بورز    +6.75        +0.31%        2163.78
ناسداك            +22.01     +0.43%      5159.74
يوروفرست 300        +0.9        +0.07%      1322.21
نيكي (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
            +126.19     +0.78%    
16209.30‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
  
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
النفط (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     +0.28        +0.69%       41.11 دولار/برميل
برنت            +0.18        +0.42%       43.28

العملات والذهب (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
1.1142-1.1146‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.38-101.41   ين
الاسترليني/الدولار   
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3325-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3329   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1350.32-1351.82 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 