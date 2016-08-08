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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 8, 2016 4:39am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 8 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * طائرات تقصف مقاتلي المعارضة السورية بعد اختراقهم حصار حلب 
    * المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تدعو جماعات متناحرة إلى
حماية ميناء الزويتينة النفطي
    * واشنطن تقترح موافقة الأمم المتحدة على تشكيل قوة لضمان
السلام في جوبا 
    * سكان: التحالف بقيادة السعودية يشن 30 ضربة جوية على اليمن
    * مصر تودع زويل الحائز على نوبل في الكيمياء بجنازة عسكرية
    * إيران تعدم عالما نوويا بتهمة التجسس لصالح أمريكا
    * إردوغان يقود تجمعا حاشدا في استعراض للقوة بعد محاولة
الانقلاب
    * النمسا تهدد بإبطاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
    * إيران تعتزم شراء 20 طائرة صغيرة من شركة ميتسوبيشي
اليابانية

    
    أهم الأنباء العالمية

    * مقتل جندي وإصابة أربعة من قوات حفظ السلام في هجوم بلغم
شمال مالي 
    * مقتل 38 في شرق المكسيك جراء انهيارات طينية سببتها عاصفة 
    * مقتل 21 في سيول بمقدونيا وإعلان حالة الطوارئ 
    * متشددون أفغان على صلة بالدولة الإسلامية يزعمون الاستيلاء
على أسلحة أمريكية
    * نتائج أولية: الناخبون في تايلاند يوافقون على دستور يدعمه
الجيش 
    * مكتب رئيسة كوريا الجنوبية يوبخ الصين لانتقادها نشر صواريخ
ثاد
    * اختيار زعيم جديد لبوكو حرام يكشف انقسامات داخل الجماعة
    * عاصفة تقتل 17 شخصا على الأقل في مقدونيا
    *  اليابان تحتج على وحدة رادار صينية قرب مياه متنازع عليها
    * الشرطة البلجيكية تعتقل رجلا يحمل منجلا بعد يوم من إصابة
شرطيتين

    
    السعودية
     
    * بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال أرباحا نقدية عن
النصف/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 6289.5 نقطة في الإغلاق السابق

    مصر
    * مصدر: مجلس المصرية للاتصالات يوافق نهائيا على رخصة الجيل/4
    * بيان للنائب العام المصري: التحقيقات تكشف عن وقائع فساد
تتعلق بتوريد القمح المحلي بقيمة إجمالية 621 مليون جنيه
    * تباين العائد على أذون الخزانة المصرية
    * مؤشر البورصة منخفضا 0.39% إلى 8223.5 نقطة في الإغلاق
السابق

    الإمارات
    * تراجع حركة السفر عبر مطار دبي في يونيو بسبب رمضان
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.43% إلى 4546.16 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.12% إلى 3511.24 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * أرباح أجيليتي ترتفع 11% في الربع/2
    * ألافكو تشتري محفظة من تسع طائرات مقابل 122 مليون دينار
    * الأرباح الصافية لشركة ميزان الكويتية تنخفض 31.6% في الربع/
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.59% إلى 5491.5  نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +191.21    +1.04%        18543.26 نقطة
ستاندرد أند بورز    +18.57        +0.86%        2182.82
ناسداك            +54.87     +1.06%      5221.12
يوروفرست 300        +13.3        +0.99%      1344.81
نيكي            (الساعة 0432 جمت اليوم الاثنين)
                   +338.76       +2.08%      
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النفط (الساعة 0432  جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +0.09        +0.22%       41.89 دولار/برميل
برنت            +0.07        +0.16%       44.34

العملات والذهب (الساعة 0432  جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1099-1.1103‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.97-102.02   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3088   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1336.70-1338.20 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 