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الجنيه مستقر في عطاء المركزي المصري ومنخفض في السوق السوداء

Tue Aug 9, 2016 1:05pm GMT
 
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القاهرة 9 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم الثلاثاء لبيع العملة الصعبة لكنه واصل الهبوط في السوق السوداء.

ويعاني النظام المصرفي الرسمي من شح الموارد الدولارية مما يعوق التجارة ويضعف الثقة في قطاع الأعمال.

وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام وتأمل أن تسد الفجوة التمويلية وتعيد الثقة للسوق وتجتذب استثمارات يمكن أن تسهم في تخفيف أزمة العملة.

وقال البنك المركزي أنه باع 117.9 مليون دولار بنفس سعر العطاء السابق.

وقال متعامل لرويترز انه يجري تداول الجنيه في السوق السوداء بسعر 12.65 جنيه للدولار مقارنة مع 12.20-12.50 في الأسبوع الماضي.

وهذا الاسبوع أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي الاجمالي نزل بشكل حاد إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز مقارنة مع 17.546 مليار في نهاية يونيو حزيران. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 