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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 10, 2016 4:14am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 10 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * حصري- مسؤولون أمريكيون: ضابط بالجيش التركي يطلب اللجوء في
أمريكا
    * أمريكا توافق على بيع عتاد عسكري للسعودية بقيمة 1.15 مليار
دولار
    * وزير تركي: احتجاز 16 ألف شخص رسميا في إطار التحقيق في
محاولة الانقلاب
    * حزب الدنمرك الحاكم يدعو لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد
الأوروبي
    * إردوغان: صفحة جديدة تنفتح في العلاقات مع روسيا
    * سكان: استئناف ضربات التحالف الجوية على العاصمة اليمنية
وإغلاق المطار
    * أمريكا تقدم مساعدات جديدة للجيش اللبناني لمواجهة خطر
المتشددين
    * الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عاجل للقتال في حلب لأغراض
إنسانية
    * إسرائيل: حماس استولت على أموال للأمم المتحدة مخصصة
للمساعدات
    * روسيا: استئناف المحادثات السورية يجب ألا يتوقف على وقف
القتال في حلب


    أهم الأنباء العالمية

    * قائد المجلس العسكري في تايلاند يؤكد إجراء انتخابات عامة في
2017
    * قتيلان و15 مصابا في انفجار بسوق في شمال أفغانستان
    * استطلاع: كلينتون توسع تقدمها على ترامب إلى 7 نقاط
    * جامعة أمريكية في كابول تعيد فتح أبوابها بعد خطف  اثنين من
مدرسيها
    * تقرير: صور تشير لبناء حظائر طائرات صينية محصنة على جزر محل
نزاع
    * احتجاج في روسيا على قانون جديد لمكافحة الإرهاب
    * جولدمان ساكس يتوقع عودة سوق المنتجات النفطية للتوازن بحلول
2017

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1% إلى 6381.45  نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    
    * البرلمان المصري يقر تعديلات لتغليظ العقوبة على تجار العملة
بالسوق السوداء
    * نمو صافي ربح طلعت مصطف 10% في النصف/1
    * صافي ربح بالم هيلز المصرية يهبط 84.5% في الربع/2
    * الجنيه مستقر في عطاء المركزي المصري ومنخفض في السوق
السوداء
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.89% إلى 8199.65  نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    
    * مصادر: الاتحاد الوطني الإماراتي يتفاوض مع بنوك بشأن إصدار
سندات
    * اتصالات الإماراتية تستكمل بيع حصتها في كنار السودانية
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.33% إلى 4533.79 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.31% إلى 3521.89 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت

    * بيان: تسرب حقل الأحمدي الكويتي لا يؤثر على الإنتاج
    * الكويت توقع صفقة مع إيرباص لشراء 30 طائرة هليكوبتر
    * مؤشر البورصة ينخفض  0.14% إلى 5508.4 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +3.76        +0.02%        18533.05 نقطة
ستاندرد أند بورز    +0.85        +0.04%        2181.74
ناسداك            +12.34     +0.24%      5225.48
يوروفرست 300        +12.84        +0.95%      1357.93 
                                                     
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            +54.17        +0.34%       
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي     -0.04        -0.09%        42.73 دولار/برميل
برنت            +0.02        +0.04%        45.00

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        101.33-101.36   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3067   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1349.75-1350.75 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 