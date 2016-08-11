مصدران: مصر انتهت من المفاوضات مع صندوق النقد والإعلان عن اتفاق اليوم

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران في الحكومة المصرية لرويترز اليوم الخميس إن بلادهما انتهت من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة بداية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن برنامج تمويلي وسيتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق اليوم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.