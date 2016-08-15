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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 15, 2016 4:16am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 15 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * هجوم انتحاري بحافلة يودي بحياة مقاتلين عند معبر حدودي سوري
مع تركيا
    * المرصد: احتدام القتال في حلب مع هجوم جديد لمقاتلي المعارضة
    * قوات كردية تشن هجوما جديدا لاستعادة الموصل من الدولة
الإسلامية 
    * اندلاع اشتباكات بجنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان
    * تركيا تستدعي القائم بالأعمال النمساوي بسبب عنوان "بذيء"
    * قوات ليبية تحرز تقدما في سرت على طول الساحل 
    * العراق يبدأ تشغيل محطة لمعالجة الغاز الطبيعي في المنطقة
الجنوبية الشرقية   
    * 

    
    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل خمسة وإعلان أوباما لويزيانا منطقة كوارث بسبب
الفيضانات
    * عمليات التفتيش في مطار جون إف.كنيدي لا تجد أي علامة على
إطلاق نار داخل المطار 
    * شرطة نيويورك تكثف جهودها لضبط قاتل إمام ومساعده 
    * بوكو حرام تنشر فيديو لفتيات يعتقد أنهن تلميذات خطفن قبل
عامين
    * رئيس غانا يتعهد بالعودة إلى الازدهار مع بدء حملة إعادة
انتخابه
    * الشرطة التايلاندية: موجة الهجمات مترابطة واعتقال شخص
    * الجيش التايلاندي يبحث عن هليكوبتر اختفت وعلى متنها 5 أشخاص
    * رئيس زامبيا يحافظ على تقدمه في انتخابات الرئاسة بعد فرز
نصف الأصوات
    * مقتل نحو 36 في الكونجو على أيدي من يشتبه أنهم متمردون
أوغنديون
    * الشرطة: مقتل 8 بالرصاص في هندوراس في صراع بين عصابتين على
ما يبدو 
    * 
    * وفاة مصابة في هجوم القطار بسويسرا وحالة فتاة وطفلة خطيرة

    السعودية
    * سبكيم السعودية تعلن عن خلل فني بمصنع أول أكسيد الكربون
    * شركة لبحري السعودية تحصل على تمويل بقيمة 133.2 مليون دولار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8351.07  نقطة في الإغلاق
السابق

    مصر 
    
    * بلومبرج تنتظر قرار مصر بشأن المرحلة الثانية لمشروع تخزين
القمح
    * ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية بأول عطاء بعد اتفاق
الصندوق
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.12% إلى 8291.51 نقطة في الإغلاق
السابق

   الإمارات    
    * خسائر أرابتك الإماراتية تنحسر في الربع/2
    * صافي ربح داماك الإماراتية ينخفض 37.4% في الربع/2
    * مؤشر أبوظبي يستقر عند‭‭ ‬‬4527.06 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.22% إلى 3567.37 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت

    * الأرباح الصافية للوطنية العقارية الكويتية تهبط 9% في
الربع/2
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.01% إلى 5499 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -37.05        -0.20%        18576.47 نقطة
ستاندرد أند بورز    -1.74        -0.08%        2184.05
ناسداك            +4.5 0     +0.09%      5232.90
يوروفرست 300        -2.78        -0.2%      1362.88
نيكي       (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
              
                   -50.29       -0.30%       
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النفط     (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي     +0.33        +0.74%        44.82 دولار/برميل
برنت            +0.29        +0.62%        47.26

العملات والذهب (الساعة 0410 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.29-101.32   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2935   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1338.02-1339.51 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
 