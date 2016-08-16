الثلاثاء 16 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * الولايات المتحدة تنقل 15 من معتقلي سجن جوانتانامو الى الامارات العربية * وكالة: روسيا وأمريكا على وشك البدء في عمل عسكري مشترك في حلب * ارتفاع عدد قتلى هجوم انتحاري عند معبر حدودي سوري مع تركيا إلى 32 * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير قرب معبر حدودي بين سوريا وتركيا * مصادر: ثلاثة قتلى في انفجار سيارة ملغومة بجنوب شرق تركيا * تركيا تتوقع انسحاب القوات الكردية السورية بعد عملية منبج * تركيا: إما الإعفاء من التأشيرة أو إلغاء اتفاق الهجرة مع أوروبا * حكومة الوفاق الليبية تعين لجنة لإدارة الصندوق السيادي * برلمان العراق يوافق على تعيين رئيس سابق لشركة نفط الجنوب وزيرا لنفط * المركزي القطري يصدر سندات بالريال مع تحسن السيولة * وزير النفط العراقي الجديد: لا صعوبة في حل الصراع النفطي مع الأكراد أهم الأنباء العالمية * رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تريد تعزيز العلاقات مع الصين * أوباما يحذر الديمقراطيين من الافراط في الثقة بشان احتمالات فوز كلينتون في انتخابات الرئاسة * فوز لونجو رئيس زامبيا بفترة جديدة * المعارضة في زامبيا ترفض نتيجة انتخابات الرئاسة * الشرطة: مصاب في هجوم بمدينة كولونيا الألمانية ولا مؤشر على دافع إرهابي * روسيا: مستعدة لتقديم مزيد من الأدلة على توغل أوكرانيا في القرم * مودي ينتقد باكستان ويدعو إلى وحدة الهند * طالبان تسيطر على منطقة مهمة في شمال أفغانستان * إطلاق نار على شخص وإصابة شرطي في ليلة ثانية من الاحتجاجات في ميلووكي السعودية * صحيفة: روسيا تقول إن المحادثات مع السعودية بشأن سوق النفط تتطور * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 6357.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصادر: مقتل 4 من قوات الأمن المصرية في انفجارين بسيناء * تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.5% في الربع/2 * مسؤول: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر 23% في 2015-2016 إلى 55 مليار جنيه * أرباح دومتي المصرية تهوي 48% في الربع/2 بسبب إلغاء عقود بيع مع الموزعين * أرباح العربية للأسمنت تقفز 62% في مصر خلال الربع/2 * أرباح سوديك المصرية تنمو 4% في النصف/1 * مؤشر البورصة يرتفع 1.23% إلى 8453.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دريك آند سكل الإماراتية تتكبد صافي خسائر في الربع/2 * إينوك الإماراتية تخطط لرفع طاقة مصفاة جبل علي إلى 210 آلاف ب/ي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.73% عند‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬4559.90 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.98% إلى 3602.47 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * يورصة الكويت توقف تداول 42 سهما اعتبارا من الغد بسبب عدم تقديم البيانات المالية الفصلية * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5492.3 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +59.58 +0.32% 18636.05 نقطة ستاندرد أند بورز +6.10 +0.28% 2190.15 ناسداك +29.120 +0.56% 5262.015 يوروفرست 300 +0.21 +0.02% 1363.09 نيكي (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) -232.64 -1.38% 16636.92 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ النفط (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.26 -0.57% 45.48 دولار/برميل برنت -0.31 -0.64% 48.04 العملات والذهب (الساعة 0555 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1213-1.1217‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.24-100.27 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2918-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2922 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1347.60-1348.60 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)