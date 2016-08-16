استقرار الجنيه المصري بالعطاء الدوري وارتفاعه بالسوق السوداء

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بينما ارتفعت العملة المحلية قليلا في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 118 مليون دولار بسعر 8.78 للدولار.

تواجه مصر نقصا حادا في الدولار مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.5 مليار دولار في يوليو تموز مقتربة من مستوى حرج لا يغطي سوى واردات ثلاثة أشهر.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مما يفرض ضغوطا إضافية لخفض قيمة العملة. وقال متعاملان بالسوق السوداء إنهما يبيعان الدولار مقابل 12.50 جنيه لكنهما لم يذكرا أحجام المعاملات.