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صباح الخير من رويترز

Thu Aug 18, 2016 4:50am GMT
 
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الخميس 18 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * امريكا تدرس إن كان استخدام روسيا لقاعدة ايرانية ينتهك
قرارا للامم المتحدة
    * روسيا ترفض الانتقادات الامريكية وتشن غارات جوية لليوم
الثاني في سوريا إنطلاقا من ايران 
    * جنوب السودان يقول انه يحقق في أي انتهاكات للجيش ويعدم
جنديين 
    * تركيا تنتقد اتهام ألمانيا لها بأنها تحولت لمركز للجماعات
الإسلامية.
    * مسلحون يقتلون شرطيا بالمنطقة الشرقية في السعودية.
    * إسرائيل تدفع 20 مليون دولار تعويضات لتركيا بعد خلاف استمر
6 سنوات.

    أهم الأنباء العالمية
    * وسائل اعلام: مقتل ثلاثة واصابة 40 في انفجار سيارة مغلومة
قرب مركز للشرطة التركية في اقليم فان 
    * الهند مستعدة لمحادثات مع باكستان والأمم المتحدة قلقة من
العنف في كشمير.
    * قوات روسية خاصة تقتل اثنين من المتشددين في سان بطرسبرج.
    * مجلة: اعتقال شاب يشتبه في تخطيطه لهجوم بألمانيا.
    * رئيس الفلبين مستعد لمواجهة تحقيق حول مقتل تجار  مخدرات.
    * أستراليا توافق على إغلاق مركز محل خلاف لاحتجاز اللاجئين.
    * وفاة آرثر هيلر مخرج فيلم (لاف ستوري) عن 92 عاما

    السعودية
    * شركة تابعة للسويدي اليكتريك المصرية تفوز بعقد في السعودية
بقيمة 80 مليون ريال.
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.71% إلى 6220.29 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مسؤول: مصر تعرض رخص الجيل الرابع للمحمول بشكلها النهائي
على الشركات الأحد المقبل.
    * مؤشر البورصة ينزل 0.48% إلى 8347.38 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * الواحة كابيتال الإماراتية تقترض 500 مليون دولار على 5
سنوات.
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.38% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬4525.36 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.85% إلى 3556.62 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بورصة الكويت تسمح للشركات المدرجة بالإفصاح الآلي عن
بياناتها.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.61% إلى 5473.62 نقطة  في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +21.92        +0.12%        18573.94 نقطة
ستاندرد أند بورز    +4.07        +0.19%        2182.22
ناسداك            +1.55      +0.03%      5228.66
يوروفرست 300        -11.5        -0.85%     1341.23
نيكي (الساعة 0440 جمت اليوم الخميس)
            -150.12    -0.90%        16595.52
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النفط (الساعة 0440 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي     -0.05        -0.11%        46.74 دولار/برميل
برنت            -0.19        -0.38%        49.66

العملات والذهب (الساعة 0440 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.09-100.14   ين
الاسترليني/الدولار   
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  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1352.31-1353.08 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
 