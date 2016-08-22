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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 22, 2016 4:43am GMT
 
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الاثنين 22 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
  
    
    * وحدات حماية الشعب الكردية تشن هجوما لطرد الجيش السوري من
مدينة الحسكة 
    * القوات الليبية تقول إنها انتزعت السيطرة على مسجد وسجن من
تنظيم الدولة في سرت 
    * إسرائيل ترد بضربة جوية وقصف على سقوط صاروخ أطلق من غزة
    * الرئيس اليمني السابق يقول إنه قد يتعاون مع روسيا في
"مكافحة الإرهاب" 
    * العراق يعدم 36 شخصا بعد إدانتهم بالقتل الجماعي
    * إردوغان يتهم طفلا انتحاريا بتنفيذ الهجوم على حفل زفاف
ومقتل 51
    * مصادر: مقتل شرطيين وإصابة 5 في هجوم لمسلحين شمالي القاهرة
    * هجوم انتحاري بسيارة ملغومة في بلاد بنط بالصومال
    * كيري ووزراء أفارقة يلتقون لبحث العنف في جنوب السودان
والأوضاع في الصومال
    * 
    * 
    * أهم الأنباء العالمية

    * حملة ترامب تشير إلى تغيير محتمل في موقفه بشأن الهجرة
    * وزير خارجية الفلبين:الفلبين مازالت ملتزمة بالأمم المتحدة 
    * انتحاري على دراجة نارية يقتل ثلاثة في سوق بشمال الكاميرون
    * جماعة نيجيرية مسلحة تعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة
    * الجيش الهندي يقول إنه قتل ثلاثة مسلحين من باكستان
    * احتواء معظم حريق كاليفورنيا وحريق آخر يهدد قلعة تاريخية
    * التشيليون يصعدون مطالبهم لإصلاح نظام المعاشات بمظاهرات في
كل أنحاء البلاد 
    * 


    السعودية
    *  أكوا باور السعودية ترفع قيمة قرض دوار بواقع 600 مليون
ريال
    * مؤشر البورصة ينزل 0.23% إلى 6212.5  نقطة في الإغلاق السابق

     مصر
    
    * مسؤول: مصر تتوقع فائدة 5.5-6% عند طرح سندات دولية
    * الرقابة المالية تطلب من بلتون المصرية تكليف مستشار مالي
بإعداد قيمة عادلة لسهم الشركة
    * مساهمو إعمار مصر يقرون تخفيض رأس المال 90 مليون جنيه
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 8352.3 نقطة في الإغلاق السابق

    الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع  0.02% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬4519.29
نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.36% إلى 3559.70 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.08% إلى 5467.8 نقطة  في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -45.13        -0.24%        18552.57 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.15        -0.14%        2183.87
ناسداك            -1.77      -0.03%      5238.38
يوروفرست 300        -10        -0.74%     1339.75
نيكي (الساعة‭0435 ‬ جمت اليوم الاثنين)
            +31.58     +0.19%        16577.40
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النفط (الساعة 0435  جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        (عطل فني)
  برنت            -0.69        -1.36%        50.19

العملات والذهب (الساعة 0435 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
1.1281-1.1285‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.76-100.79   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3041-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3047   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1333.30-1334.15 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرأحمد صبحي خليفة)
 