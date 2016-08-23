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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 23, 2016 4:10am GMT
 
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الثلاثاء 23 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * إيران: استخدام روسيا لقاعدة جوية لشن ضربات في سوريا انتهى
"حاليا"
    * وحدات حماية الشعب الكردية تشن هجوما لطرد الجيش السوري من
الحسكة
    * وزير خارجية تركيا: يجب تطهير منطقة الحدود من الدولة
الإسلامية
    * مسؤول تركي: 22 على الأقل من ضحايا تفجير غازي عنتاب دون 14
عاما   
    * مسؤول تركي: العبوة المستخدمة في هجوم غازي عنتاب من نوع
استخدم في هجمات سابقة
    * وكالة مهر: إيران ستبدأ في استخدام عقد النفط والغاز الجديد
    * كيري ووزراء أفارقة يلتقون لبحث العنف في جنوب السودان
    * السفارة: مقتل بريطاني في مدينة الرمادي العراقية 

أهم الأنباء العالمية
    * القوات الباكستانية تقتل 6 في هجوم جديد قرب حدود أفغانستان
    * بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وسط
توترات بعد انشقاق دبلوماسي
    * بدء محادثات سلام بين الحكومة الفلبينية والمتمردين
الشيوعيين في أوسلو

السعودية
    * سبكيم السعودية تستكمل إصلاح خلل فني بمصنع أول أكسيد
الكربون
    * مؤشر البورصة ينزل 1.7% إلى 6212.5  نقطة في الإغلاق السابق

مصر    
    * وكالة: وديعة إماراتية مليار دولار للمركزي المصري مدتها 6
سنوات
    * فيستاس تتوقع إبرام اتفاق طاقة رياح مع مصر بملياري يورو
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.26% إلى 8246.9 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * حصري-دريك آند سكل تراجع أعمالها وتسعى لمستثمرين جدد
    * رئيس مجلس إدارة نخيل في دبي: الشركة أتمت عملية إعادة
الهيكلة
    * مؤشر أبوظبي ينزل  0.19% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬4510.55 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.69% إلى 3535.29 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.36% إلى 5447.9 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -23.15        -0.12%        18529.42 نقطة
ستاندرد أند بورز    -1.23        -0.06%        2182.64
ناسداك            -6.225     -0.12%      5244.603
يوروفرست 300        -0.36        -0.03%     1339.39
نيكي (الساعة‭‭‭‬‬ 0400‭‭‬‬‬‬ جمت اليوم الثلاثاء)
            +5.84      +0.04%        16604.03
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.63        -1.33        46.78
برنت            -0.52        -1.06%        48.64

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.1329-1.1330‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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دولار
الدولار/الين        100.32-100.35   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3141   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1336.16-1336.96 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 