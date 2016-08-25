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صباح الخير من رويترز

Thu Aug 25, 2016 4:33am GMT
 
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الخميس 25 أغسطس آب

    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير الخارجية الأمريكي كيري يبحث في السعودية تطورات الأزمة
اليمنية والصراع السوري.
    * سي.ان.ان ترك: السلطات التركية تعزل أكثر من 2800 قاض وممثل
ادعاء.
    * إردوغان: تركيا ستتولى الأمر بنفسها إذا اقتضى الأمر لحماية
وحدة سوريا.
    * وكالة: مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يسيطرون على أربع قرى.
    * كيري ولافروف يبحثان سوريا في جنيف يوم الجمعة.
    * مسؤولون أكراد سوريون: التوغل العسكري التركي اعتداء سافر.
    * فنلندا تقبض على مشتبه به في قتل جماعي في العراق 2014.
    * تقرير خاص-تقارير عن مذبحة جديدة تكشف عجز أمريكا عن كبح
ميليشيات العراق. أهم الأنباء العالمية
    * مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التجربة
الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية.
    * الأمم المتحدة تحذر من تحديات وتحث أوروبا على دعم اليونان
في أزمة المهاجرين.
    * نيجيريا تقول إنها قتلت عددا من قادة بوكو حرام.
    * هيئة المسح الأمريكية: زلزال بقوة 6.8 درجة يهز وسط ميانمار.
    * زلزال يدمر بلدات جبلية في وسط إيطاليا ومقتل 38 على الأقل.
    * الصين تنفي تقييد أنشطة مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
    * الصين تعرض أول صور لمسبار المريخ وتهدف لإرسال بعثة للكوكب
في 2020.
    * الفلبين: لا تغيير في العلاقات مع الصين أو أمريكا.
    * اليابان تبدأ تدريب قوات لعمليات حفظ السلام.  السعودية
    *  وسائل إعلام: السعودية تحبط هجوما على مسجد شيعي في القطيف.
    * أرامكو قد تخفض حصتها في مشروع مشترك باندونيسيا قيمته 5.5
مليار دولار.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.12% إلى 6028 نقطة في الإغلاق السابق.
  مصر   

    * مصرفيون: مصر باعت سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه في "طرح
استثنائي" لأجل 3 سنوات.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.46% إلى 8224.33 في الإغلاق السابق.

     الإمارات
    *   مصادر: بنك الإمارات الإسلامي يسرح أكثر من 100 موظف.
    * دريك آند سكل الإماراتية تقول إنها لم تعين مستشارا لجلب
مستثمر.
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.49% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬4513.16 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 1.51% إلى 3480.46 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    *   ميزان القابضة الكويتية تستحوذ على 70% من الصافي للأغذية
السعودية.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.24 في المئة إلى 5435.53 في الإغلاق
السابق. 

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -65.82        -0.35%        18481.48 نقطة
ستاندرد أند بورز    -11.46        -0.52%        2175.44
ناسداك            -42.38     -0.81%      5217.70

نيكي (الساعة 04.30 جمت اليوم الخميس)
            -22.22      -0.16%        16575.04
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النفط (الساعة 04.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.02        -0.04%        46.75
برنت            -0.05        -0.10%        49.00

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        100.46-100.51   ين
الاسترليني/الدولار   
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  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1325.38-1326.22 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)
 