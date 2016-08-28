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صباح الخير من رويترز

Sun Aug 28, 2016 4:45am GMT
 
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الأحد 28 أغسطس آب

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الحكومة اليمنية في المنفى ترحب بخطة أمريكية لإعادة بدء
محادثات السلام 
    * وكالة دوجان:أشخاص يشتبه بأنهم مسلحون أكراد يطلقون صواريخ
على مطار ديار بكر التركي 
    * وحدات حماية الشعب الكردية تقول تركيا توسع هجومها في شمال
سوريا
    * تركيا تكثف هجومها في سوريا وتقول إن طائرات قصفت قوات كردية
    * مصادر: مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة في هجوم في سوريا 
    * مبعوث الأمم المتحدة الخاص يحث على تسريع تسليم معونات
الإغاثة لحلب 
    * إيران تكتشف فيروسا في مصانع بتروكيماويات وتستبعد صلته
بالحرائق 
    * فنزويلا وإيران تسعيان لتوافق لتحقيق استقرار أسواق النفط 
أهم الأنباء العالمية
    * نيجيريا تشن هجوما على متشددين في دلتا النيجر 
    * شرطة بنجلادش تقتل العقل المدبر لهجوم مقهى داكا 
    * باراجواي تقول إن ثمانية جنود قتلوا في كمين 
    * ترامب يتعهد بترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين
ارتكبوا جرائم 
    * رئيس الجابون يسعى لتمديد حكم عائلته المستمر منذ نصف قرن
    * اليابان تتعهد بتقديم 30 مليار دولار لأفريقيا خلال 3 سنوات 
    * جوبيه يبدأ حملته لسباق الرئاسة تحت شعار "فرنسا متحدة"
    * صحيفة: الجيش الألماني يريد إجراء فحص أمني للمتقدمين
للتجنيد 
    * 

    
    
  السعودية

    *  
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.85% إلى 5976.89 نقطة في الإغلاق
السابق.   مصر   

    * 
    * مؤشر البورصة يهبط 1.13% إلى 8131.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    *   
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.15% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬4519.83 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.34% إلى 3492.22 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5428.91 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -53.01        -0.29%        18395.40 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.43        -0.16%        2169.04
ناسداك            +6.71      +0.13%      5218.92
ستوكس 600           +1.70        +0.50%        343.72
نيكي           -22.22      -0.16%        16575.04
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النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.31        +0.65%        47.64
دولار/برميل
برنت            +0.25        +0.50%        49.92

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1195-1.1201‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.82-101.85   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3142   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1320.85-1321.81 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 