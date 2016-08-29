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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 29, 2016 4:24am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 29 أغسطس آب

    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * سكان والمرصد السوري:طائرات تقصف منطقة تسيطر عليها قوات
المعارضة بحمص لأول مرة منذ عام
    * مقتل عشرات الليبيين مع تضييق الخناق على الدولة الإسلامية
في سرت 
    *  الجيش التركي يتوغل في سوريا والمرصد يقول إن 35 قرويا
قتلوا
    * المرصد: معارضون سوريون تدعمهم تركيا ينتزعون قريتين من قبضة
قوات متحالفة مع الأكراد
    * قيادي بالمعارضة: المعارضون السوريون المدعومون من تركيا
يتطلعون لمدينة منبج
    * محكمة مصرية تخلي سبيل صحفي متهم بنشر أخبار من شأنها
الإضرار بالأمن
    * التلفزيون العراقي: العراق يطلب من السعودية تغيير سفيرها
لديه
    * العربية عن سفير السعودية لدى العراق:سياسات المملكة في
العراق لن تتغير
    * الجيش: مقتل 25 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركية بشمال سوريا
    * إيران تعتقل مفاوضا نوويا للاشتباه في أنه جاسوس أهم الأنباء
العالمية
    * إيطاليا تنقذ 1100 مهاجر في البحر المتوسط
    * ترامب يلقي كلمة بشأن الهجرة غير المشروعة يوم الأربعاء
    * صحيفة:وزير مالية جنوب افريقيا قد يُتهم بالفساد هذا الأسبوع
    * رئيس الجابون ومنافسه يزعمان الفوز بانتخابات الرئاسة 
    * الحكومة: نقل إسلام كريموف رئيس اوزبكستان إلى المستشفى
    * تحديد مكان مزيد من الجثث تحت أنقاض في منطقة الزلزال
بإيطاليا
    * السيول تجتاح مدينة كانساس بعد أمطار غزيرة استمرت ثلاثة
أيام
    * وسائل إعلام: سنغافورة تؤكد 41 حالة عدوى بفيروس زيكا انتقلت
محليا
    * روسيا ترفع حظر رحلات الطيران العارض إلى تركيا
    * وزير: فشل محادثات التجارة الحرة بين أمريكا والاتحاد
الأوروبي
    * وزير: التعامل الخاطيء مع الانفصال البريطاني يدفع بأوروبا
نحو الهاوية

    
    
  السعودية

    * تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي 6 مليارات
دولار في يوليوصدارة السعودية تشغل أول وحدة تكسير للقيم المختلط
بالمنطقة 
    * الخضري السعودية تحصل على تسهيلات بنكية بنظام التمويل
الإسلامي بقيمة 131.99 مليون ريال
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.58% إلى 6071.4 نقطة في الإغلاق
السابق.   مصر   

    * مصر تقرر منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة إرجوت
    * تباين العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية
    * مؤشر البورصة تصعد 0.97% إلى 8052.2 نقطة في الإغلاق السابق.

     الإمارات
    * وزير الطاقة الإماراتي: حصة أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد
 
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.44% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬4499.74 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.06% إلى 3490.27 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * بورصة الكويت تتلقى رسالة ترشيح لمرتبة سوق ناشيء ثانوي
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 5430.3 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -53.01        -0.29%        18395.40 نقطة
ستاندرد أند بورز    -3.43        -0.16%        2169.04
ناسداك            +6.71      +0.13%      5218.92
ستوكس 600           +1.70        +0.50%        343.72
نيكي       (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)    
                   +402.35      +2.46%        16763.06
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النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.59        -1.24%        47.05
دولار/برميل
برنت            -0.59        -1.18%        49.33

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.19-102.22   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3131   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1317.11-1317.88 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 