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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 30, 2016 4:14am GMT
 
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الثلاثاء 30 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية
    * الخارجية العراقية: وفد من الحوثيين اليمنيين يجتمع بالجعفري
    * المعارضة السورية تحقق مكاسب في حماة وتسيطر على بلدة
استراتيجية
    * أمريكا تسعى لمنع خلافات حلفائها من إحباط استراتيجيتها في
سوريا
    * وصول خبراء روس وألمان لفحص حطام الطائرة الروسية التي سقطت
في سيناء
    * مقاتلون تناصرهم قوات سوريا الديمقراطية في جرابلس يتراجعون
جنوبا
    * نائب رئيس الوزراء: تركيا لم تدخل حربا ولا تعتزم البقاء في
سوريا
    * مفوضية اللاجئين: حريق يدمر أكثر من 70 خيمة في مخيم
للنازحين العراقيين
    * مقتل ثلاثة جنود تونسيين في كمين نصبه جهاديون قرب الحدود
الجزائرية
    * وكالة: طائرة أمريكية بلا طيار دخلت المجال الجوي لإيران
    * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير بحفل زفاف
بجنوب العراق

أهم الأنباء العالمية
    * سنغافورة ترش مناطق سكنية بمبيدات مع توقع تفشي فيروس زيكا
    * كيري: تنظيم الدولة الإسلامية له صلات في بنجلادش
    * الرئيس الفلبيني يعرض مكافآت لمن يقدم معلومات عن رجال
الشرطة الفاسدين
    * إطلاق سراح عاملة إغاثة مختطفة في أفغانستان
    * وزير ألماني: تقدم في محادثات تسمح لمشرعينا بزيارة قاعدة
تركية

السعودية
    * السعودية للكهرباء ستوقع الأربعاء المقبل 7 مذكرات تفاهم مع
شركات صينية ويابانية
    * كيمانول السعودية تعيد هيكلة قروض بقيمة 637 مليون ريال
    * مؤشر البورصة يغلق مستقرا عند 6071.16 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر   
    * مجلس النواب يقر قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13%
    * رئيس مجلس النواب المصري يحيل تقرير القمح للنائب العام
    * مصر الجديدة للإسكان تتفاوض للحصول على قروض بنحو 388 مليون
جنيه لتمويل مشروعات
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.25% إلى 8032.43 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * إن.إم.سي تدخل السوق السعودية وترفع توقعاتها لأرباح 2017
    * جهاز أبوظبي للاستثمار يعين جاري بيتون رئيسا للعمليات
العالمية
    * بنك المشرق الإماراتي يعين كريستوف بيلا رئيسا لوحدة إدارة
الأصول
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.1%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬4495.13 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.12% إلى 3494.30 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5404.70 نقطة في الإغلاق
السابق

    الأسواق العالمية
    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +107.59    +0.58%        18502.99 نقطة
ستاندرد أند بورز    +11.34        +0.52%        2180.38
ناسداك            +13.411    +0.26%      5232.328
ستوكس 600           -0.52        -0.52%        343.20
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                   -16.05      -0.1%        16721.44
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النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.16        +0.34%        47.14
دولار/برميل
برنت            +0.08        +0.16%        49.34

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        102.08-102.10   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3087   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1323-1324.5 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 