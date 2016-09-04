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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 4, 2016 4:56am GMT
 
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الأحد 4 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
    * متحدث: مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا يستولون
على بضع قرى قرب الراعي 
    * دبابات تركية تدخل سوريا وتفتح جبهة جديدة للهجوم 
    * أوباما يقول إنه مازالت توجد خلافات خطيرة مع روسيا بشأن
سوريا 
    * مسؤول بالخارجية الأمريكية:أمريكا وروسيا تقتربان من التوصل
لاتفاق بشأن سوريا
    * آلاف الأكراد يتظاهرون ضد إردوغان في مدينة كولونيا
الألمانية 
    * الجيش التركي: أكثر من 100 من متشددي حزب العمال الكردستاني
قتلوا أو اصيبوا في اشتباكات 
    * أهالي معتقلين لدى السلطة الفلسطينية ينظمون إعتصاما أمام
مكتب عباس 
    * مدنيون مشردون في جنوب السودان يناشدون الأمم المتحدة إرسال
مزيد من القوات بشكل عاجل 

أهم الأنباء العالمية
    * تراجع التوتر في عاصمة الجابون بعد أعمال شغب بسبب انتخابات
متنازع عليها 
    * مسلحون يشتبه بانتمائهم لبوكو حرام يقتلون خمسة في النيجر 
    * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:زلزال قوته 6.1 درجة يقع
جنوب الفلبين
    * لوبان تتعهد بإستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي إذا انتخبت
رئيسة لفرنسا 
    * مقتل شخص في انفجار قنبلة في قطار في جنوب تايلاند 
    * جنود مكسيكيون يقتلون عشرة بعد كمين على طريق رئيسي قرب
الحدود الأمريكية 
    * حزب مناهض للهجرة يتأهب لتحقيق مكاسب ضخمة في انتخابات ولاية
ألمانية 
    * إصابة شرطي بجروح خطيرة في أتلانتك سيتي بولاية نيوجيرزي
الأمريكية ومقتل مشتبه به 

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.95% عند 6021.81 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.26% إلى 8136.44 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.22%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬4480.65
نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.21% إلى 3511.77 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.19% إلى 5409.21 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +72.66        +0.39%        18491.96 نقطة
ستاندرد أند بورز    +9.12      +0.42%        2179.98
ناسداك            +22.69        +0.43%      5249.90
ستوكس 600        +6.78        +1.97%        350.44
نيكي             +38.09      +0.23%        16925.49

النفط (مستويات الاغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +1.28        +2.97%        44.44
دولار/برميل
برنت            +1.38        +3.04%        46.83

العملات والذهب (مستويات الاغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
1.1152-1.1158‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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الدولار/الين        103.97-104.01      ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3298      دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1324.65-1325.37   دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 