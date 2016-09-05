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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 5, 2016 4:25am GMT
 
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الإثنين 5 سبتمبر أيلول

    أهم الأنباء الإقليمية
    * استئناف حصار حلب مع استعادة القوات الحكومية السورية لموقع
عسكري 
    * الإعلام الحكومي: معارضون تدعمهم تركيا في سوريا يطردون
الدولة الإسلامية من حدود تركيا وسوريا
    * مبعوث أمريكا في رسالة للمعارضة: اتفاق بشأن سوريا قد يعلن
قريبا.
    * بوتين: لا يمكن حل الصراع السوري إلا بالسبل السياسية
    * كيري: ما زالت هناك نقطتان شائكتان أمام اتفاق أمريكي روسي
بشأن سوريا
    * وزير الخارجية الألماني يدعو روسيا للاتفاق مع أمريكا بشأن
وقف إطلاق النار بسوريا
    * ازدياد نشاط القوات الأمريكية في العراق مع اقتراب معركة
الموصل
    * الطائرات التركية تقصف 10 أهداف لحزب العمال الكردستاني.
    * أوباما: أمريكا ستساعد تركيا في ضمان تقديم المسؤولين عن
الانقلاب للعدالة.
    * جنوب السودان توافق على قبول المزيد من قوات الأمم المتحدة
لتجنب حظر السلاح 
    * صحيفة:ثلاثة بنوك إيرانية تفتح فروعا لها في مدينة ميونيخ
الألمانية
    * تعطل خدمات القطارات في إسرائيل بفعل السياسة والدين 

   أهم الأنباء العالمية
    * بنجلادش تستدعي دبلوماسيا باكستانيا للاحتجاج وسط خلاف
يتفاقم
    * استراليا تقول إنها تريد اتفاقا "قويا جدا" للتجارة الحرة مع
بريطانيا 
    * شينخوا: شي يؤكد التزام الصين بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من
السلاح النووي
    * كوريا الجنوبية:بيونجيانج تطلق ثلاثة صواريخ باليستية في
البحر 
    * الشرطة البرازيلية تفض مظاهرة مناهضة لتامر في ساو باولو 
    * سنغافورة تؤكد 27 حالة عدوى محلية جديدة بفيروس زيكا.
    * الفلبين قلقة من تزايد الزوارق الصينية في منطقة متنازع
عليها.
    * وكالة: بوتين وأوباما اتفقا على إجراء محادثات على هامش قمة
العشرين بالصين.
    * قادة مجموعة العشرين يحضرون حفل افتتاح قمة المجموعة.
    * ماي: الحكومة ستعرض خطواتها للإعداد للانسحاب من الاتحاد
الأوروبي.
    * بريطانيا وروسيا تتطلعان إلى تحسين العلاقات. السعودية

    * السعودية تبذل جهودا ضخمة لمنع تكرار حوادث التدافع في موسم
الحج.
    * حصري-مصدر: صندوق حكومي سعودي ينوي شراء حصة بمنطقة صناعية
كبيرة.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.28% إلى 6099.03 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * مؤشر البورصة يصعد 1.29% إلى 8241.16 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.19%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬4472.20 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.67% إلى 3535.36 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.25% إلى 5395.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +72.66        +0.39%        18491.96 نقطة
ستاندرد أند بورز    +9.12      +0.42%        2179.98
ناسداك            +22.69        +0.43%      5249.90
ستوكس 600        +6.78        +1.97%        350.44

نيكي     (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
                +191.04      +1.13%        17116.72

النفط (الساعة0418 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.31        -0.7%        44.13
دولار/برميل
برنت            -0.33        -0.70%        46.50

العملات والذهب (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        103.67-103.70      ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3315      دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1323.71-1324.24   دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 