الإثنين 5 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * استئناف حصار حلب مع استعادة القوات الحكومية السورية لموقع عسكري * الإعلام الحكومي: معارضون تدعمهم تركيا في سوريا يطردون الدولة الإسلامية من حدود تركيا وسوريا * مبعوث أمريكا في رسالة للمعارضة: اتفاق بشأن سوريا قد يعلن قريبا. * بوتين: لا يمكن حل الصراع السوري إلا بالسبل السياسية * كيري: ما زالت هناك نقطتان شائكتان أمام اتفاق أمريكي روسي بشأن سوريا * وزير الخارجية الألماني يدعو روسيا للاتفاق مع أمريكا بشأن وقف إطلاق النار بسوريا * ازدياد نشاط القوات الأمريكية في العراق مع اقتراب معركة الموصل * الطائرات التركية تقصف 10 أهداف لحزب العمال الكردستاني. * أوباما: أمريكا ستساعد تركيا في ضمان تقديم المسؤولين عن الانقلاب للعدالة. * جنوب السودان توافق على قبول المزيد من قوات الأمم المتحدة لتجنب حظر السلاح * صحيفة:ثلاثة بنوك إيرانية تفتح فروعا لها في مدينة ميونيخ الألمانية * تعطل خدمات القطارات في إسرائيل بفعل السياسة والدين أهم الأنباء العالمية * بنجلادش تستدعي دبلوماسيا باكستانيا للاحتجاج وسط خلاف يتفاقم * استراليا تقول إنها تريد اتفاقا "قويا جدا" للتجارة الحرة مع بريطانيا * شينخوا: شي يؤكد التزام الصين بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي * كوريا الجنوبية:بيونجيانج تطلق ثلاثة صواريخ باليستية في البحر * الشرطة البرازيلية تفض مظاهرة مناهضة لتامر في ساو باولو * سنغافورة تؤكد 27 حالة عدوى محلية جديدة بفيروس زيكا. * الفلبين قلقة من تزايد الزوارق الصينية في منطقة متنازع عليها. * وكالة: بوتين وأوباما اتفقا على إجراء محادثات على هامش قمة العشرين بالصين. * قادة مجموعة العشرين يحضرون حفل افتتاح قمة المجموعة. * ماي: الحكومة ستعرض خطواتها للإعداد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. * بريطانيا وروسيا تتطلعان إلى تحسين العلاقات. السعودية * السعودية تبذل جهودا ضخمة لمنع تكرار حوادث التدافع في موسم الحج. * حصري-مصدر: صندوق حكومي سعودي ينوي شراء حصة بمنطقة صناعية كبيرة. * مؤشر البورصة يرتفع 1.28% إلى 6099.03 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يصعد 1.29% إلى 8241.16 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.19% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬4472.20 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.67% إلى 3535.36 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يتراجع 0.25% إلى 5395.49 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +72.66 +0.39% 18491.96 نقطة ستاندرد أند بورز +9.12 +0.42% 2179.98 ناسداك +22.69 +0.43% 5249.90 ستوكس 600 +6.78 +1.97% 350.44 نيكي (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) +191.04 +1.13% 17116.72 النفط (الساعة0418 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.31 -0.7% 44.13 دولار/برميل برنت -0.33 -0.70% 46.50 العملات والذهب (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1163-1.1167‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.67-103.70 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3309-‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3315 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1323.71-1324.24 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)