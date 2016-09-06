مقدمة 1-الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي ويتراجع في السوق السوداء

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القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه مستقرا مقابل الدولار في عطائه الدوري لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بينما تراجعت العملة في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 118.1 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء الأسبوع الماضي.

وتواجه مصر نقصا حادا في الدولار مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.5 مليار دولار في يوليو تموز.

وقال مصرفيون لرويترز إن المركزي وجه عطاء اليوم لتغطية الأدوية والأمصال والكيماويات وحليب الأطفال المعلقة في الموانىء.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بما يفرض ضغوطا إضافية لخفض قيمة العملة.