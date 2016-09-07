الأربعاء 7 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * تركيا: القوى العالمية لم تبد التزاما بإقامة "منطقة آمنة" في سوريا * السعودية: ثمة إمكانية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة * المرصد ومسعفون: إصابة عشرات باختناق في هجوم يشتبه أنه بغاز الكلور على حلب * الجيش الأمريكي: ضربات أمريكية تقتل 13 عنصرا من القاعدة في اليمن * أحد قادة المعارضة السورية المدعومة من تركيا يريد "منطقة آمنة" في سوريا * عباس: لا اجتماع مزمع مع نتنياهو في موسكو * صحيفتان: محاكمة إماراتي بتهمة محاولة دهس أمريكي * الجيش: ضربات جوية تركية تدمر 12 هدفا بشمال العراق * أمريكا: المحادثات مع روسيا بشأن سوريا تحقق تقدما * وزير يمني: مصر ستستضيف مؤتمر مساعدات لليمن في مارس آذار * أمريكا تحث البحرين على إطلاق سراح الناشط نبيل رجب * خبراء روس يصلون القاهرة الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية لمصر أهم الأنباء العالمية * متحدثة: رئيسة وزراء بريطانيا "منفتحة الذهن" بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي * بريطانيا تسجن داعية إسلاميا لإدانته بالدعوة لدعم الدولة الإسلامية * الاتحاد الأفريقي يتوسط لحل أزمة الجابون * الفلبين تسارع لتخفيف التوترات بعد إهانة أوباما * أوباما: يجب تنفيذ عقوبات كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ * مجلس الأمن الدولي يندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية السعودية * شركة تابعة لمعادن السعودية تعلن اكتمال انشاءات مصنع الأمونيا وبدء التشغيل التجريبي * مؤشر البورصة ينزل 0.22% إلى 6190.35 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 6.6 مليار دولار في 2015-2016 * متحدث: مصر وافقت لمستثمري الطاقة المتجددة باللجوء للتحكيم الدولي في أي نزاع * مجلس النواب المصري يوافق على تعيين محمد على الشيخ وزيرا للتموين * البنوك المصرية والبورصة في عطلة من الأحد إلى الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى * مؤشر البورصة ينزل 0.83% إلى 8202.4 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * قانون الإعسار الإماراتي الجديد يجنب مسؤولى الشركات المتعثرة عقوبة السجن * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.08% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4515.41 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.06% إلى 3544.19 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بورصة الكويت: عطلة عيد الأضحى أسبوع واستئناف العمل 18 سبتمبر * مؤشر البورصة ترتفع 0.35% إلى 5399.7 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +46.16 +0.25% 18538.12 نقطة ستاندرد أند بورز +6.50 +0.30% 2186.48 ناسداك +26.009 +0.50% 5275.908 ستوكس 600 -1.16 -0.33% 349.46 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -118.74 -0.70% 16963.24 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.36 +0.8% 45.19 دولار/برميل برنت +0.39 +0.83% 47.65 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1250-1.12535‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.43-101.47 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3411-‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3417 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1351.50-1352.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)