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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 8, 2016 4:41am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 8 سبتمبر أيلول

    أهم الأنباء الإقليمية
    * فصيل شيعي عراقي يقول إنه أرسل ألف مقاتل آخر إلى حلب.
    * روسيا: تصرفات تركيا قد تزيد الوضع سوءا في سوريا.
    * مسؤول: عودة أول مدنيين لسوريا منذ بدء التوغل التركي.
    * المعارضة السورية سترفض أي اتفاق أمريكي روسي لا يتماشى مع
رؤيتها.
    * مفتي السعودية يقول إن الإيرانيين "ليسوا مسلمين".
    * تركيا مستعدة للعمل مع أمريكا لاستعادة الرقة من الدولة
الإسلامية.
    * مسؤولون: إسرائيل تواصل إغلاق مداخل 6 قرى فلسطينية لليوم
الرابع.
    * بوتين يبحث التعاون العسكري مع ملك البحرين.
    * الأمم المتحدة: القتال في حماة تسبب في نزوح 100 ألف سوري.
أهم الأنباء العالمية
    * اليابان تتعهد بتقديم 440 مليون دولار لجهود مكافحة الإرهاب
في آسيا.
    * رئيس الجابون يرفض دعوات لإعادة فرز أصوات الانتخابات.
    * ميركل تهاجم منتقدي سياستها إزاء الهجرة.
    * زعماء آسيان يواصلون اجتماعاتهم في لاوس لليوم الثاني.
    * عودة طاقم أمريكي روسي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.
    * ماليزيا تؤكد أول إصابة لامرأة حامل بزيكا. السعودية
    * السعودية تجهز 25 مستشفى بها 5000 سرير لاستقبال المرضى من
الحجيج.

    * مؤشر البورصة ينخفض 0.82% إلى 6139.38 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مسؤول: خروج قطار ركاب عن مساره قرب القاهرة ومقتل خمسة.
    * مقتل 22 في تصادم حافلة وشاحنة بمصر.
    * 
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.69% إلى 8146.1 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.18%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4507.20 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي ينزل 0.74% إلى 3517.85 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * أمير الكويت يؤكد ضرورة العمل لاستقطاب رؤوس الأموال
والمساهمة في التنويع الاقتصادي.

    * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 5413.39 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -11.98        -0.06%        18526.14 نقطة
ستاندرد أند بورز    -0.33      -0.02%        2186.15 
ناسداك            +8.02      +0.15%      5283.93 
ستوكس 600        +1.00        +0.29%        350.46
نيكي (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
            -170.62    -1.0%        16844.57

النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.74        +1.63%        46.24
دولار/برميل
برنت            +0.63        +1.31%        48.61

العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.50-101.55   ين
الاسترليني/الدولار   
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دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1346.71-1347.48 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)
 