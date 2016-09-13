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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 13, 2016 4:09am GMT
 
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الثلاثاء 13 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
    * مصدر: إيطاليا تعتزم إقامة مستشفى ونشر 300 جندي وطبيب في
ليبيا
    * أوباما سيستخدم الفيتو ضد تشريع يسمح بمقاضاة السعودية
    * بدء سريان وقف إطلاق النار بسوريا في ظل مخاوف للمعارضة
    * روسيا قلقة من رفض جماعات سورية الالتزام بوقف إطلاق النار
    * انفجار سيارة ملغومة يستهدف مباني حكومية في فان بتركيا
    * قطر تدرس دخول مشروع غاز في موزامبيق مع إكسون
    * قوى غربية تدعو قوات ليبية سيطرت على موانئ إلى الانسحاب

أهم الأنباء العالمية
    * الأمم المتحدة: الفيضانات في كوريا الشمالية تقتل 133 شخصا
وتشرد 107 آلاف
    * أمريكا تزيد الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية بعد تجربة
نووية
    * دوتيرتي يقول إنه يريد خروج القوات الخاصة الأمريكية من جنوب
الفلبين
    * أوبك تتوقع فائضا نفطيا أكبر في 2017
    * توقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي 61 ألف ب/ي في
أكتوبر

السعودية
    * مصادر: المملكة تبقي صادراتها النفطية لآسيا دون تغيير في
أكتوبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * روسيا تسعى لمحادثات مع مصر بشأن إمدادات قمح متأخرة
    * إيني تنتج 128 ألف ب/ي من المكافئ النفطي بحقل نورس
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.52% إلى 8188.20 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2%
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‭‭ ‬‬‬‬‬‬4516.38 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3519.22 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +239.62    +1.32%        18325.07 نقطة
ستاندرد أند بورز    +31.23      +1.47%        2159.04
ناسداك            +85.980    +1.68%      5211.888
ستوكس 600        -3.29        -0.95%        342.23
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            +3.21      +0.02%        16676.13

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.44        -0.95%        45.85
دولار/برميل
برنت            -0.41        -0.85%        47.91

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        101.70-101.75 ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3336 دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1330.06-1330.83 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 