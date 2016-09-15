الخميس 15 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * ملك المغرب يدافع عن مستشاره بشأن تعليقات تتعلق بالانتخابات. * أوباما: مساعدات لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار ستساعد في ضمان أمنها. * كيري ولافروف يتفقان على تمديد الهدنة في سوريا 48 ساعة. * المرصد السوري لم يرصد وفيات في أول 48 ساعة من الهدنة. * المساعدات المتجهة لسوريا تنتظر على حدود تركيا * إيطاليا تنقذ 650 شخصا من لاجئي القوارب وانتشال خمس جثث. * السلطات في جنوب السودان تغلق صحيفة بارزة. * بيريس يظهر "بعض التحسن" بعد إصابته بجلطة دماغية خطيرة. * أمريكا تقدم مساعدات انسانية للعراق بينما يستعد لهجوم الموصل. أهم الأنباء العالمية * توجيه اتهامات بالفساد إلى لولا دا سيلفا وزوجته. * الهند تتعهد بمليار دولار معونة لأفغانستان قبل اجتماع المانحين. * ألمانيا ترى "بصيصا من الأمل" لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. * قمر صناعي أوروبي يضع خريطة لأكثر من ملياري نجم. * ميركل تدعو إلى الحذر في الجدل بشأن النقاب. * السائحون العرب يقصدون جبال الألب رغم مخاوف من حظر النقاب.السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يتراجع 0.68% إلى 8132.75 نقطة في الإغلاق السابقالإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬4516.38 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.04% إلى 3519.22 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -31.98 -0.18% 18034.77 نقطة ستاندرد أند بورز -1.25 -0.06% 2125.77 ناسداك +18.52 +0.36% 5173.77 ستوكس 600 -0.30 -0.09% 338.42 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) -194.00 -1.23% 16416.98 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.15 0.34% +43.73 دولار/برميل برنت +0.28 +0.61% +46.13 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1243-1.1244‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.39-102.42 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3252-1.3258 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1321.80-1322.43 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)