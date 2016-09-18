الأحد 18 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * قوات التحالف بقيادة أمريكا تقصف القوات السورية واجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب هذه القضية * الولايات المتحدة تبلغ "أسفها" لمقتل جنود سوريين في هجوم * قناة العربية:مسلحون يقتلون شرطيين في المنطقة الشرقية بالسعودية * نظام القبة الحديدية في إسرائيل يسقط "مقذوفا" شاردا أطلق من سوريا * محكمة مصرية تؤيد منع حقوقيين من التصرف في أموالهم أهم الأنباء العالمية * انفجار يهز حي تشيلسي في مانهاتن وإصابة ما لا يقل عن 29 * متحدث رئاسي: متمردون في جمهورية أفريقيا الوسطى يقتلون 26 قرويا * ميركل تواجه نكسة في انتخابات بمدينة برلين بسبب مخاوف من المهاجرين * إضرام النار في سيارة زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا * توقع تعزيز حزب مؤيد لبوتين لهيمنته في الانتخابات البرلمانية الروسية * جماعة مرتبطة بالقاعدة تطلق سراح رهينة نرويجي في الفلبين * انفجار قنبلة في نيوجيرزي على طريق يستخدم في السباقات * عدد محدود من الزعماء يشارك في قمة عدم الانحياز في فنزويلا * إنذار كاذب يدفع الشرطة للقيام بعملية أمنية واسعة وسط باريس السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.61% إلى 6176.53 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يتراجع 1.89% إلى 7979.25 نقطة في الإغلاق السابقالإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.38% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬4499.26 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يهبط 1.05% إلى 3482.25 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 5429.41 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -88.68 -0.49% 18123.80 نقطة ستاندرد أند بورز -8.10 -0.38% 2139.16 ناسداك -0.10 -5.12% 5244.57 ستوكس 600 -2.52 -0.74% 337.82 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -194.00 -1.23% 16416.98 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.15 0.34% +43.73 دولار/برميل برنت +0.28 +0.61% +46.13 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1243-1.1244‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.39-102.42 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3252-1.3258 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1321.80-1322.43 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)