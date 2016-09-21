الأربعاء 21 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * توقعات بعودة الإسلاميين في انتخابات الأردن بعد تغيير صورتهم * محاولة عرقلة بيع أسلحة أمريكية للسعودية تواجه معارضة قوية * أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لتغيير حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل * البيت الأبيض يضغط على الكونجرس بشأن قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية * محكمة مصرية تقضي بسجن 9 أمناء شرطة في واقعة التعدي على طبيبين * طبيب وشاهد: مقتل مدنيين في ضربة جوية بوسط ليبيا * الأمم المتحدة تؤجل قوافل مساعدات في سوريا بعد هجوم في حلب * سانا: الجيش السوري ينفي استهدافه قافلة مساعدات قرب حلب * الجيش الروسي: الطيران الروسي والسوري لم يشتركا في الضربات على قافلة مساعدات * القوات العراقية تشن عملية لاستعادة الشرقاط من تنظيم الدولة الإسلامية * مصادر: مقتل جنديين تركيين في انفجار على الحدود السورية * الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني مسلح بسكين في الضفة الغربية * مصر والسودان وإثيوبيا توقع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة أهم الأنباء العالمية * المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: 2016 قد يصبح أدمى عام على الإطلاق للاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط * إخلاء موقع بناء للسفارة الأمريكية في النرويج بعد العثور على جسم مريب * إحالة دا سيلفا رئيس البرازيل السابق للمحاكمة بتهمة الفساد * أمريكا توجه تهمة استخدام أسلحة دمار شامل للمشتبه به في هجوم نيويورك * مقتل طيار وإصابة آخر في سقوط طائرة تجسس طراز يو-2 في كاليفورنيا * البابا وزعماء أديان عالمية يتعهدون بمواجهة الإرهاب باسم الدينالسعودية * أرامكو السعودية تقول إنها أخمدت حريقا في ميناء رأس تنورة * جبل عمر السعودية توقع عقد بيع 55 وحدة سكنية بمليار ريال مع البلاد المالية * مؤشر البورصة يهبط 0.18% إلى 5925 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير التجارة المصري: خفض الجنيه يرفع الصادرات 10% * وكالة: روسيا تقول حظر واردات الخضروات المصرية ليس ردا على سياسة القمح * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 8048.69 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الخليج للملاحة الإماراتية تعمل على جمع ديونها من السوق قبل نهاية العام * مؤشر أبوظبي يهبط 0.41% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 4463.86 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.85% إلى 3455.18 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينخفض 0.68% إلى 5398 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +9.79 +0.05% 18129.96 نقطة ستاندرد أند بورز +0.64 +0.03% 2139.76 ناسداك +6.33 +0.12% 5241.35 ستوكس 600 -0.08 -0.27% 341.00 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) +44.18 +0.27% 16536.33 النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.81 +1.84% +44.86 دولار/برميل برنت +0.61 +1.33% +46.49 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1133-1.1137‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.00-102.03 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2956-1.2960 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1315.01-1315.81 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)