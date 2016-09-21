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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 21, 2016 4:28am GMT
 
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الأربعاء 21 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية
      
    * توقعات بعودة الإسلاميين في انتخابات الأردن بعد تغيير
صورتهم
    * محاولة عرقلة بيع أسلحة أمريكية للسعودية تواجه معارضة قوية
    * أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لتغيير حزمة مساعدات
جديدة لإسرائيل
    * البيت الأبيض يضغط على الكونجرس بشأن قانون يسمح لعائلات
ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية
    * محكمة مصرية تقضي بسجن 9 أمناء شرطة في واقعة التعدي على
طبيبين
    * طبيب وشاهد: مقتل مدنيين في ضربة جوية بوسط ليبيا
    * الأمم المتحدة تؤجل قوافل مساعدات في سوريا بعد هجوم في حلب
    * سانا: الجيش السوري ينفي استهدافه قافلة مساعدات قرب حلب
    * الجيش الروسي: الطيران الروسي والسوري لم يشتركا في الضربات
على قافلة مساعدات
    * القوات العراقية تشن عملية لاستعادة الشرقاط من تنظيم الدولة
الإسلامية
    * مصادر: مقتل جنديين تركيين في انفجار على الحدود السورية
    *  الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني مسلح بسكين في الضفة
الغربية
    * مصر والسودان وإثيوبيا توقع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة

    أهم الأنباء العالمية
    * المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: 2016 قد يصبح أدمى عام على
الإطلاق للاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط
    * إخلاء موقع بناء للسفارة الأمريكية في النرويج بعد العثور
على جسم مريب
    * إحالة دا سيلفا رئيس البرازيل السابق للمحاكمة بتهمة الفساد
    * أمريكا توجه تهمة استخدام أسلحة دمار شامل للمشتبه به في
هجوم نيويورك
    * مقتل طيار وإصابة آخر في سقوط طائرة تجسس طراز يو-2 في
كاليفورنيا
    * البابا وزعماء أديان عالمية يتعهدون بمواجهة الإرهاب باسم
الدينالسعودية
    * أرامكو السعودية تقول إنها أخمدت حريقا في ميناء رأس تنورة
    * جبل عمر السعودية توقع عقد بيع 55 وحدة سكنية بمليار ريال مع
البلاد المالية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.18% إلى  5925 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير التجارة المصري: خفض الجنيه يرفع الصادرات 10%
    * وكالة: روسيا تقول حظر واردات الخضروات المصرية ليس ردا على
سياسة القمح
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 8048.69 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * الخليج للملاحة الإماراتية تعمل على جمع ديونها من السوق قبل
نهاية العام
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.41% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 4463.86 نقطة
في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.85% إلى 3455.18 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.68% إلى 5398 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +9.79      +0.05%        18129.96 نقطة
ستاندرد أند بورز    +0.64      +0.03%        2139.76
ناسداك            +6.33         +0.12%      5241.35
ستوكس 600        -0.08        -0.27%        341.00
نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
                    +44.18        +0.27%        16536.33

النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.81        +1.84%        +44.86
دولار/برميل
برنت            +0.61           +1.33%        +46.49

العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        102.00-102.03   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2956-1.2960  
دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1315.01-1315.81 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)
 