الاثنين 26 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * الصليب الأحمر: تسليم مساعدات لأربع بلدات محاصرة في سوريا * الخلاف يحتدم بين أمريكا وروسيا بشأن سوريا مع استمرار قصف حلب * أمريكا تنتقد "وحشية" روسيا في سوريا وموسكو تقول السلام شبه مستحيل * المعارضة السورية: العملية التفاوضية لم تعد مجدية مع دعم روسيا لقصف حلب * إردوغان: تركيا تريد الانضمام لأمريكا في عملية الرقة * طائرات روسية وسورية تقصف مخيما في حلب استردته المعارضة * وزير خارجية بريطانيا: روسيا مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في سوريا * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري ببغداد قتل 7 أشخاص * مسؤول حوثي في اليمن يعرض هدنة حدودية وإصدار عفو * مصادر طبية وسكان: ضربات جوية للتحالف تقتل 9 بوسط اليمن * ترامب يقول لنتنياهو إنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل * نادي الأسير: وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد إصابته "بسكتة دماغية" * مقتل الكاتب الأردني ناهض حتر أمام محكمة بوسط عمان * مصدر حكومي: العاهل الأردني يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة * رئيس الوزراء الليبي يدعو للمصالحة في بلد يعاني وطأة الانقسام * كندا تؤكد خطف مواطن لها في ليبيا وتسعى لجمع المزيد من المعلومات * مشرع: تأجيل الانتخابات البرلمانية في الصومال مرة أخرى * الجزائر تقول إن جميع الخيارات "ممكنة" في اجتماع أوبك * إصابة سائق قطار في انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا * أهم الأنباء العالمية * الشرطة المجرية تقول إن تفجير بودابست كان موجها ضد الشرطة * رئيس الجابون يقول "الامور تسير كالمعتاد" مع عودة هدوء حذر للبلاد * العثور على ست جثث في ساحة لانتظار السيارات في ولاية سينالوا المكسيكية * زعيم المعارضة: البرلمان البريطاني يجب أن يطلع على استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي * الشرطة تبحث عن دافع وراء إطلاق النار في مركز تجاري بواشنطن * سلاح الجو الصيني يجري مناورات في غرب المحيط الهادي السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 5913 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * خسائر العز الدخيلة المصرية تقفز 60% في الربع/2 بسبب فروق العملة * انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 7904.5 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.4% إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4497.21 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.62% إلى 3491.69 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * كيبكو الكويتية تعلن بدء تنفيذ مشروع عقاري بقيمة 2-2.5 مليار دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5410.2 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -131.01 -0.71% 18261.45 نقطة ستاندرد أند بورز -12.49 -0.57% 2164.69 ناسداك -33.78 -0.63% 5305.75 ستوكس 600 -2.52 -0.72% 345.34 نيكي (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين ) -150.19 -0.90% 16603.83 النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.32 +0.72% +44.80 دولار/برميل برنت +0.38 +0.83% +46.27 العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1226-1.1229‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 100.92-100.97 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.2 978-1.2979 د ولار الذهب (أوقية-أونصة) 1333.30-1333.50 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)