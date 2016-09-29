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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 29, 2016 4:42am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 29 سبتمبر أيلول    

    أهم الأنباء الإقليمية  
    * الخارجية الأمريكية: أمريكا ناقشت ردودا غير دبلوماسية على
العنف في سوريا.
    * السعودية تتوقع التوصل إلى حل بشأن وقف صادرات بنادق
ألمانية.
    * روسيا تقول إنها مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع أمريكا في
سوريا.
    * الائتلاف الوطني المعارض في سوريا: الحل السياسي لم يعد
مطروحا.
    * أمريكا سترسل مزيدا من العسكريين للعراق استعدادا لمعركة
الموصل.
    * الجيش اللبناني يواجه خطر الجهاديين على الحدود السورية.
    * الجيش الأمريكي يقول إنه قتل 4 عناصر للقاعدة في اليمن.
    * جماعة حقوقية: عمان تحتجز قاضيا انتقد السلطة القضائية.
    * التحالف بقيادة السعودية: على الحوثيين حل الجناح المسلح قبل
أي اتفاق سلام.  أهم الأنباء العالمية

    * الكونجرس يسقط فيتو أوباما وتشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"
يصبح قانونا.
    * مدير المخابرات الأمريكية يعارض مشروع قانون 11 سبتمبر.
    * أمريكا متهمة بقتل 22 في ضربة جوية أخطأت هدفها في الصومال.
    * البيت الأبيض: أوباما يأمل حضور جنازة بيريس.
    * مجلة فوربس تقدر ثروة ترامب بنحو 3.7 مليار دولار.
    * روسيا ترفض نتائج التحقيق في سقوط طائرة ماليزية في أوكرانيا
    * الاتحاد الأوروبي يسعى لتشديد ضوابط صادرات منتجات أمن
الإنترنت.
    * الصين تدعو باكستان والهند لحل خلافاتهما حول كشمير.السعودية
    * مؤشر البورصة ينزل 3.4% إلى 5534 نقطة في الإغلاق السابق.

      مصر
    *  محكمة مصرية تعاقب 40 يشتبه بانتمائهم للدولة الإسلامية
بالسجن المؤبد.
    * مؤشر البورصة يهبط 0.5% إلى 7908 نقاط في الإغلاق السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.5%
إلى‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 4449
نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يهبط 0.4% إلى 3453 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5402 نقطة في الإغلاق السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +110.94    +0.61%        18339.24 نقطة
ستاندرد آند بورز    +11.44        +0.53%        2171.37
ناسداك            +12.84     +0.24%      5318.55
ستوكس 600        +2.38        +0.7%        342.57
نيكي (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس)
            +252.76        +1.54%        16718.16
    
النفط (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي           -0.05        -0.11%        +47.00
دولار/برميل
برنت            -0.26           -0.26%        +48.43

العملات والذهب (الساعة 0632 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        101.46-101.47   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.3022-1.3026   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1324.36-1324.54 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 