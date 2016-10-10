الاثنين 10 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * أمريكا:استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في هجوم صاروخي فاشل من اليمن * الخارجية الأمريكية:كيري يتحدث مع ولي ولي عهد السعودية ووزير خارجيتها بشأن هجوم اليمن * ألوف من المتظاهرين اليمنيين المسلحين يطالبون بالتحقيق في هجوم * علي عبد الله صالح يحث على مهاجمة السعودية بعد غارة جوية * مكتب الحاكم: عدد القتلى في تفجير جنوب شرق تركيا يرتفع إلى 17 * الجيش التركي: مقتل 38 من الدولة الإسلامية في شمال سوريا * الشرطة: مقتل مهاجم فلسطيني قتل شخصين بالرصاص في القدس * روسيا تقول إنها قادرة على حماية أصولها في سوريا في حالة وقوع قصف أمريكي مكثف * وزير النفط العراقي يدعو لزيادة إنتاج النفط والغاز في 2017 أهم الأنباء العالمية * ترامب يهاجم بيل كلينتون ويتعهد بسجن هيلاري كلينتون إذا أصبح رئيسا * رئيسة تايوان تدعو الصين إلى إجراء محادثات مع تايوان * ارتفاع عدد قتلى الإعصار ماثيو في هايتي إلى ألف شخص * وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل سبعة في تحطم هليكوبتر شمال البلاد * انفجار في مصفاة بالصين ولا إصابات * إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد شهور من الاحتجاجات * عاصفة تقتل امرأة وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في أستراليا * الصين تقول إن الرسوم الأوروبية على واردات الصلب الصينية غير عادلة * ماليزيا تعتقل 16 شخصا للاشتباه في صلاتهم بالمتشددين * وكالة: الشرطة الروسية تقتل ثمانية مسلحين في اشتباكات في الشيشان * روسيا تتوقع أن تطلب أوبك من المنتجين الآخرين الانضمام لخفض الإنتاج * القصر الملكي:حالة ملك تايلاند غير مستقرة بعد إجراء غسيل كلوي السعودية * نمو صافي ربح المراعي السعودية 10% في الربع/3 * * مؤشر البورصة ينزل 2.2%إلى 5506.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بالم هيلز المصرية تسعى لاصدار سندات بنحو مليار جنيه * البنك التجاري الدولي يخفض حدي السحب والشراء بالبطاقات خارج مصر للمرة الرابعة خلال 3 أشهر * تفاوت العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية * مؤشر البورصة يصعد 0.82% إلى 8436.8 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * بنك ابوظبي الوطني يجمع 621 مليون دولار من سندات فورموزا * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.62% إلى 4362.17 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.19% إلى 3348.14 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مصرفيون: الكويت ترجيء إصدار سندات بقيمة 10 مليار دولار إلى 2017 * وزيرة كويتية: الحكومة تتسلم خلال أسبوعين 3 سيناريوهات لمشروعي تطوير الجزر ومدينة الحرير * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 5311.4 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -28.01 -0.15% 18240.49 نقطة ستاندرد آند بورز -7.08 -0.33% 2153.74 ناسداك -14.447 -0.27% 5292.405 ستوكس 600 -3.18 -0.93% 339.64 نيكي (السوق مغلقة اليوم الاثنين في عطلة) ( مستويات الإغلاق السابق ) -39.31 -0.23% 16860.09 النفط (الساعة 0422 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.43 -0.86% 49.38 دولار/برميل برنت -0.39 -0.75% 51.54 العملات والذهب (الساعة 0422 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1193-1.1194‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.89-102.90 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬1.240 1-1.2403 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1262.21-1262.98 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)