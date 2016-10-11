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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 11, 2016 4:07am GMT
 
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الثلاثاء 11 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * هجوم صاروخي للحوثيين بعد ضربة جوية يعتقد أن التحالف نفذها
في اليمن 
    * وكالة: روسيا تعتزم الإبقاء على منشأة بحرية دائمة في طرطوس
السورية
    * فرنسا تريد تحقيقا دوليا في جرائم الحرب المحتملة في سوريا
    * إثيوبيا تتهم أيادي خارجية في مصر واريتريا بتأجيج
الاضطرابات
    * القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة الدولة
الإسلامية في سرت
    * الجيش التركي : مقتل 417 مسلحا كرديا منذ أغسطس
    * المحكمة العليا في العراق تعيد منصب نائب الرئيس الذي ألغاه
العبادي   

أهم الأنباء العالمية
    * ألمانيا: لاجئ سوري خطط لشن هجمات مشابهة للتي نفذت في باريس
وبروكسل
    * مقتل ثمانية على يد مسلحين في شرق الكونجو الديمقراطية
    * مقتل 10 من أفراد الشرطة على الأقل في انفجار سيارة ملغومة
في أفغانستان
    * اقتصاديان يفوزان بجائزة نوبل لرؤيتهما حول وضع الأجور
والمكافآت
    * بوتين: روسيا مستعدة للانضمام لأوبك في تثبيت الإنتاج
    * الرئيس الفنزويلي: أسعار النفط يجب أن تكون أكثر عدلا
وواقعية 
    * سامسونج توقف إنتاج نوت 7 بعد تجدد مخاوف بشأن سلامته

السعودية
    * وزير الطاقة السعودي: يتعين على أوبك عدم المغالاة في تقييد
الإنتاج
    * السعودية تبدأ الأربعاء جولة ترويجية لباكورة سنداتها
السيادية 
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 5574.2 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 14.1% في
سبتمبر
    * مسؤول: أرامكو السعودية أبلغت مصر شفهيا بالتوقف عن إمدادها
بالمواد البترولية
    * هيئة البترول المصرية تطلب بنزين للتسليم في السويس في
نوفمبر
    * مؤشر البورصة ينزل 0.86% إلى 8364 نقطة عند الإغلاق السابق

الإمارات
    * دريك آند سكل الإماراتية تعين وائل علان رئيسا تنفيذيا مع
تراجع سهم الشركة
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4387.34 نقطة عند الإغلاق
السابق 
    * مؤشر دبي يصعد 0.31% إلى 3358.57 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * بيان: شركة تابعة لأجيليتي الكويتية تفوز بحق امتياز 10
سنوات بالمغرب بإيرادات قيمتها 250 مليون دولار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.31% إلى 5295 نقطة عند الإغلاق السابق 

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +88.55     +0.49%        18329.04 نقطة
ستاندرد آند بورز    +9.92         +0.46%        2163.66
ناسداك            +36.269    +0.69%      5328.674
ستوكس 600        +2.34        +0.69%        341.98
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
            +166.64       +0.99%        17026.73
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي           -0.09        -0.18%        +51.26
دولار/برميل
برنت            -0.08           -0.15%        +53.06

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.84-103.85   ين
الاسترليني/الدولار   
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‬1.2322-1.2324   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1258.15-1259.65 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 