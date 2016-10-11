الثلاثاء 11 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * هجوم صاروخي للحوثيين بعد ضربة جوية يعتقد أن التحالف نفذها في اليمن * وكالة: روسيا تعتزم الإبقاء على منشأة بحرية دائمة في طرطوس السورية * فرنسا تريد تحقيقا دوليا في جرائم الحرب المحتملة في سوريا * إثيوبيا تتهم أيادي خارجية في مصر واريتريا بتأجيج الاضطرابات * القوات الليبية تتقدم صوب آخر منطقة تخضع لسيطرة الدولة الإسلامية في سرت * الجيش التركي : مقتل 417 مسلحا كرديا منذ أغسطس * المحكمة العليا في العراق تعيد منصب نائب الرئيس الذي ألغاه العبادي أهم الأنباء العالمية * ألمانيا: لاجئ سوري خطط لشن هجمات مشابهة للتي نفذت في باريس وبروكسل * مقتل ثمانية على يد مسلحين في شرق الكونجو الديمقراطية * مقتل 10 من أفراد الشرطة على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في أفغانستان * اقتصاديان يفوزان بجائزة نوبل لرؤيتهما حول وضع الأجور والمكافآت * بوتين: روسيا مستعدة للانضمام لأوبك في تثبيت الإنتاج * الرئيس الفنزويلي: أسعار النفط يجب أن تكون أكثر عدلا وواقعية * سامسونج توقف إنتاج نوت 7 بعد تجدد مخاوف بشأن سلامته السعودية * وزير الطاقة السعودي: يتعين على أوبك عدم المغالاة في تقييد الإنتاج * السعودية تبدأ الأربعاء جولة ترويجية لباكورة سنداتها السيادية * مؤشر البورصة يرتفع 1.2% إلى 5574.2 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 14.1% في سبتمبر * مسؤول: أرامكو السعودية أبلغت مصر شفهيا بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية * هيئة البترول المصرية تطلب بنزين للتسليم في السويس في نوفمبر * مؤشر البورصة ينزل 0.86% إلى 8364 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * دريك آند سكل الإماراتية تعين وائل علان رئيسا تنفيذيا مع تراجع سهم الشركة * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.58% إلى 4387.34 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.31% إلى 3358.57 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * بيان: شركة تابعة لأجيليتي الكويتية تفوز بحق امتياز 10 سنوات بالمغرب بإيرادات قيمتها 250 مليون دولار * مؤشر البورصة ينخفض 0.31% إلى 5295 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +88.55 +0.49% 18329.04 نقطة ستاندرد آند بورز +9.92 +0.46% 2163.66 ناسداك +36.269 +0.69% 5328.674 ستوكس 600 +2.34 +0.69% 341.98 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) +166.64 +0.99% 17026.73 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.09 -0.18% +51.26 دولار/برميل برنت -0.08 -0.15% +53.06 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1130-1.1134‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.84-103.85 ين الاسترليني/الدولار ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬1.2322-1.2324 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1258.15-1259.65 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)