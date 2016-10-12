الأربعاء 12 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * المعارضة والمرصد: طائرات روسية تستأنف القصف العنيف لشرق حلب * الإعلام والمرصد: مقتل خمسة في قصف لمقاتلي المعارضة لمدرسة في درعا بسوريا * أولوند: الحوار مع روسيا بشأن سوريا يجب أن يكون "صريحا وحازما" * إردوغان يطالب العبادي بأن "يعرف حدوده" ويقول إن تركيا لن تأخذ أوامر بشأن بعشيقة * حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن قتل سياسي في الحزب الحاكم التركي * ميركل تدعو الاتحاد الأفريقي للمساعدة في حل الصراع الليبي * بان جي مون: جنوب السودان لم يفعل شيئا يذكر بشأن تعهده زيادة قوات حفظ السلام * قادة مصر واليونان وقبرص يتفقون على تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية * منظمة الصحة العالمية: انتشار الكوليرا في اليمن أهم الأنباء العالمية * الشرطة الإسبانية تعتقل ثلاثة يشتبه في أن لهم صلات بمتشددين إسلاميين * وكالة الطاقة: سوق النفط قد تستعيد توازنها بوتيرة أسرع إذا التزمت أوبك بهدفها * وكالات: روسنفت الروسية تقول لا معنى لفرض قيود على إنتاج النفط دون اتفاق داخل أوبك * سامسونج توقف إنتاج ومبيعات جالاكسي نوت 7 بسبب مخاوف من اشتعال الأجهزة السعودية * رئيس أرامكو : عام 2018 سيكون الوقت الملائم للطرح الأولي * صافي ربح بنك الرياض ينخفض 19% في الربع/3 ويخالف التوقعات * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5655.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان يوافق على تجزئة سهم الشركة إلى سهمين * مؤشر البورصة ينزل 1.6% إلى 8232.8 نقطة عند الإغلاق السابق الإمارات * آبار للاستثمار: نقف بشكل كامل وراء بنك فالكون بعد عقوبات * رئيس أبوظبي الإسلامي يتوقع نمو أرباح النصف/2 بشكل مماثل للنصف/1 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.3% إلى 4374 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1% إلى 3391 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * نائب رئيس بنك بوبيان الكويتي يتوقع نمو الأرباح بنسبة تقترب من 20% في 2016 * شركة تابعة لأجيليتي الكويتية تفوز بعقد مع الأمم المتحدة بإيرادات متوقعة 165 مليون دولار * مؤشر البورصة يرتفع 1.1% إلى 5350 نقطة عند الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -200.38 -1.09% 18128.66 نقطة ستاندرد آند بورز -26.93 -1.24% 2136.73 ناسداك -81.886 -1.54% 5246.788 ستوكس 600 -1.81 -0.53% 340.17 نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) -116.01 -0.68% 16908.75 النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.10 0.2% +50.89 دولار/برميل برنت +0.19 +0.36% +52.60 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1049-1.1052‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.43-103.45 ين الاسترليني/الدولار 1.2292-1.2299 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1257.60-1257.80 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)