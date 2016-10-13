الخميس 13 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون يقولون إن الجيش الأمريكي شن ضربات بصواريخ توما هوك على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن اليوم الخميس. * وكالة: القوات السعودية تسقط صاروخا أطلقه الحوثيون * إردوغان: تركيا عازمة على منع عملية الموصل من التسبب في "دماء ونار" * تركيا تقول قواتها ستبقى بالعراق حتى طرد الدولة الإسلامية من الموصل * مصر وروسيا تجريان تدريبا عسكريا مشتركا هذا الشهر * أمريكا ترى أدلة متزايدة على مسؤولية الحوثيين عن هجوم على مدمرة * البنتاجون : سنرد على الهجوم الصاروخي على المدمرة الأمريكية في الوقت المناسب * الجيش التركي: تنظيم الدولة الإسلامية يبدي "مقاومة صلبة" في سوريا * كيري ولافروف يستأنفان المحادثات بشأن سوريا رغم الخلاف * بيان: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس * تيريزا ماي: القضاء صاحب القول الفصل في مسألة ارتكاب جرائم حرب في سوريا * إسبانيا والمغرب تعتقلان أربعة مشتبه بصلتهم بمتشددين إسلاميين أهم الأنباء العالمية * الصين تؤكد زيارة رئيس الفلبين وسط توتر العلاقات بين مانيلا وواشنطن * متحدثة: برلمان بريطانيا لن يصوت على تفعيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي * تركيا تأمر باعتقال 215 آخرين من الشرطة في تحقيق يتصل بالانقلاب * فرنسا تؤكد إصابة اثنين من قواتها الخاصة في العراق * السلفادور تقترح إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب * التأديب بانتظار أفراد من شرطة تكساس ارتدوا قبعات حملة ترامب أثناء الخدمة * حكومة بوركينا فاسو: مقتل ثلاثة جنود في هجوم بشمال البلاد السعودية * تراجع طفيف في الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي * العضو المنتدب للسعودي الهولندي يغادر موقعه في 31 ديسمبر * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5655.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تتجه لاستيراد الأرز رغم نقص الدولار ووفرة المحصول * المصرية للاتصالات: الحكم في دعوي بطلان طرح 20% من أسهم الشركة في 6 ديسمبر * سامكريت المصرية تستثمر 1.2 مليار جنيه في مشروع عقاري * المؤشر المصري الرئيسي يغلق منخفضا 0.57% والثانوي يرتفع 0.03% الإمارات * دبي تسعى للترخيص لأول بنك تمويل تجارة إسلامي في العالم * طاقة أبوظبي تسعر إعادة إصدار سندات استحقاق 2021 و2026 * دبي تطلق المنظمة العالمية للأوقاف * مؤشر أبوظبي ينزل 1.05% إلى 3354.8 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.24% إلى 4363.55 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.07 بالمئة إلى 5346.5 نقطة. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +15.54 +0.09% 18144.20 نقطة ستاندرد آند بورز +2.45 +0.11% 2139.18 ناسداك -7.77 -0.15% 5239.02 ستوكس 600 -1.61 -0.47% 338.56 نيكي (الساعة 0430 جمت يوم الخميس) -65.55 -0.39% 166774.45 النفط (الساعة 0430 جمت يوم الخميس) الخام الأمريكي +0.36 0.7% +49.83 دولار/برميل برنت +0.3 +0.58% +51.51 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت يوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1018-1.1020‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.80-103.81 ين الاسترليني/الدولار 1.2187-1.2191 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1260.21-1257.90 دولار (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)