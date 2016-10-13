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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 13, 2016 4:35am GMT
 
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الخميس 13 أكتوبر تشرين الأول
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤولون يقولون إن الجيش الأمريكي شن ضربات بصواريخ توما هوك
على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في
اليمن اليوم الخميس.
    * وكالة: القوات السعودية تسقط صاروخا أطلقه الحوثيون
    * إردوغان: تركيا عازمة على منع عملية الموصل من التسبب في
"دماء ونار"
    * تركيا تقول قواتها ستبقى بالعراق حتى طرد الدولة الإسلامية
من الموصل
    * مصر وروسيا تجريان تدريبا عسكريا مشتركا هذا الشهر
    * أمريكا ترى أدلة متزايدة على مسؤولية الحوثيين عن هجوم على
مدمرة
    * البنتاجون : سنرد على الهجوم الصاروخي على المدمرة الأمريكية
في الوقت المناسب
    * الجيش التركي: تنظيم الدولة الإسلامية يبدي "مقاومة صلبة" في
سوريا
    * كيري ولافروف يستأنفان المحادثات بشأن سوريا رغم الخلاف
    * بيان: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس
    * تيريزا ماي: القضاء صاحب القول الفصل في مسألة ارتكاب جرائم
حرب في سوريا
    * إسبانيا والمغرب تعتقلان أربعة مشتبه بصلتهم بمتشددين
إسلاميين


أهم الأنباء العالمية
    * الصين تؤكد زيارة رئيس الفلبين وسط توتر العلاقات بين مانيلا
وواشنطن
    * متحدثة: برلمان بريطانيا لن يصوت على تفعيل الانسحاب من
الاتحاد الأوروبي
    * تركيا تأمر باعتقال 215 آخرين من الشرطة في تحقيق يتصل
بالانقلاب
    * فرنسا تؤكد إصابة اثنين من قواتها الخاصة في العراق
    * السلفادور تقترح إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب
    * التأديب بانتظار أفراد من شرطة تكساس ارتدوا قبعات حملة
ترامب أثناء الخدمة
    * حكومة بوركينا فاسو: مقتل ثلاثة جنود في هجوم بشمال البلاد

السعودية
    * تراجع طفيف في الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي
    * العضو المنتدب للسعودي الهولندي يغادر موقعه في 31 ديسمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5655.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصر تتجه لاستيراد الأرز رغم نقص الدولار ووفرة المحصول
    * المصرية للاتصالات: الحكم في دعوي بطلان طرح 20% من أسهم
الشركة في 6 ديسمبر
    * سامكريت المصرية تستثمر 1.2 مليار جنيه في مشروع عقاري
    * المؤشر المصري الرئيسي يغلق منخفضا 0.57% والثانوي يرتفع
0.03%

الإمارات
    * دبي تسعى للترخيص لأول بنك تمويل تجارة إسلامي في العالم
    * طاقة أبوظبي تسعر إعادة إصدار سندات استحقاق 2021 و2026
    * دبي تطلق المنظمة العالمية للأوقاف
    * مؤشر أبوظبي ينزل 1.05% إلى 3354.8 نقطة عند الإغلاق السابق 
    * مؤشر دبي يرتفع 0.24% إلى 4363.55 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.07 بالمئة إلى 5346.5 نقطة.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +15.54     +0.09%        18144.20 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.45         +0.11%        2139.18 
ناسداك            -7.77      -0.15%      5239.02
ستوكس 600        -1.61        -0.47%        338.56
نيكي (الساعة 0430 جمت يوم الخميس)
            -65.55    -0.39%        166774.45
    
النفط (الساعة 0430 جمت يوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.36        0.7%        +49.83
دولار/برميل
برنت            +0.3        +0.58%        +51.51

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت يوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.80-103.81    ين
الاسترليني/الدولار    1.2187-1.2191   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1260.21-1257.90 دولار

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 