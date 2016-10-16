الأحد 16 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول :استهداف سفينة حربية أمريكية مجددا في هجوم صاروخي فاشل من اليمن * محققون: الهجوم على مجلس عزاء باليمن جاء بناء على معلومات "مغلوطة" * المحادثات بشأن سوريا في لوزان تنتهي دون تحقيق انطلاقة * فصيل منافس يتحدى سلطة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس * إردوغان: العراق لا يستطيع بمفرده طرد الدولة الإسلامية من الموصل * كيري يؤكد وصول أمريكيين كانا محتجزين في اليمن إلى عمان * بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية جديدة إلى تونس للتصدي للدولة الإسلامية أهم الأنباء العالمية * الجيش النيجيري: مهاجمون أضرموا النار في خط أنابيب للنفط في دلتا النيجر * زلزال يهز شمال غرب اليونان ووقوع أضرار بطرق * مقتل 24 شخصا في حادث تدافع في مدينة هندية قديمة * الفيضانات تقتل 11 شخصا في وسط فيتنام وعاصفة تقترب من سواحل البلاد * رياح شديدة وأمطار تجتاح شمال غرب الولايات المتحدة وانقطاع الكهرباء عن الآلاف * عدد قتلى الإعصار ماثيو في نورث كارولاينا يرتفع إلى 26 * الصين تطلق مركبتها الفضائية شنتشو 11 وعلى متنها رائدا فضاء‭ ‬يوم الاثنين * أمريكا ترصد تجربة فاشلة لكوريا الشمالية لاطلاق صاروخ متوسط المدى * الناخبون في الجبل الأسود يختارون بين روسيا والغرب في انتخابات برلمانية * بان جي مون يصل هايتي بعد أعمال نهب بالقرب من قاعدة الأمم المتحدة السعودية * * مؤشر البورصة يرتفع 0.02% إلى 5693.96 نقطة في الإغلاق السابق مصر * * المؤشر المصري الرئيسي يغلق مرتفعا 3.9% والثانوي يرتفع 0.82% الإمارات * * مؤشر أبوظبي ينزل 0.37% إلى 4347.20 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.59% إلى 3334.94 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يغلق منخفضا 0.35 بالمئة إلى 5328.00 نقطة. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.44 +0.22% 18138.38 نقطة ستاندرد آند بورز +0.43 +0.02% 2132.98 ناسداك +0.83 +0.02% 5214.16 ستوكس 600 +4.33 +1.29% 339.95 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) +82.13 +0.49% 16856.37 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.36 0.7% +49.83 دولار/برميل برنت +0.3 +0.58% +51.51 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1018-1.1020‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.80-103.81 ين الاسترليني/الدولار 1.2187-1.2191 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1260.21-1257.90 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)